بلادي – الرياض:
أوضحت منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية “أبشر”، أن لكل هاشتاق مستخدم عبر المنصة وحساباتها قصة وهدفاً وقيمة.
وأشار “أبشر” إلى أن هاشتاق #وفر_وقتك يعني اختصار الوقت والجهد بتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، وهو أول هاشتاق أطلقته المنصة.
وبيّن أن هاشتاق #أبشر_وأنت_بالبيت معناه تنفيذ الخدمات من أي مكان، وكان عنوان الحملة التوعوية للمنصة خلال الجائحة، أما #أبشر_معكم فيعني “نسمع لكم ونقدم خدمات تواكب تطلعاتكم”.
فيما يعني هاشتاق #أسهل_أسرع، استحداث وأتمتة التعاملات التقليدية، و #لهم_حق_علينا يعني أن المنصة لا تنسى واجبها تجاه جميع فئات المجتمع، ويمثل #تحدي_أبشر تمكين الشباب من الإبداع والابتكار في تطوير خدمات المستقبل.
ولفتت إلى أن #فرجت_مع_أبشر يعني التآخي والتكاتف بين أفراد المجتمع، و#أبشر_مع_أبشر يشير إلى خدمات إلكترونية يُعتمد عليها، وتترجم المنصة جملة نعمل لتحقيق رؤية طموحة بـ #أبشر_يا_وطن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على قصة ومعاني 9 هاشتاقات أطلقها “أبشر” منذ نشأته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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