تعرف على قصة ومعاني 9 هاشتاقات أطلقها “أبشر” منذ نشأته

بلادي – الرياض:

أوضحت منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية “أبشر”، أن لكل هاشتاق مستخدم عبر المنصة وحساباتها قصة وهدفاً وقيمة.

وأشار “أبشر” إلى أن هاشتاق #وفر_وقتك يعني اختصار الوقت والجهد بتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، وهو أول هاشتاق أطلقته المنصة.

وبيّن أن هاشتاق #أبشر_وأنت_بالبيت معناه تنفيذ الخدمات من أي مكان، وكان عنوان الحملة التوعوية للمنصة خلال الجائحة، أما #أبشر_معكم فيعني “نسمع لكم ونقدم خدمات تواكب تطلعاتكم”.

فيما يعني هاشتاق #أسهل_أسرع، استحداث وأتمتة التعاملات التقليدية، و #لهم_حق_علينا يعني أن المنصة لا تنسى واجبها تجاه جميع فئات المجتمع، ويمثل #تحدي_أبشر تمكين الشباب من الإبداع والابتكار في تطوير خدمات المستقبل.

ولفتت إلى أن #فرجت_مع_أبشر يعني التآخي والتكاتف بين أفراد المجتمع، و#أبشر_مع_أبشر يشير إلى خدمات إلكترونية يُعتمد عليها، وتترجم المنصة جملة نعمل لتحقيق رؤية طموحة بـ #أبشر_يا_وطن .