“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمصري قتَل امرأة في جدة

بلادي – الرياض:

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتَل امرأة، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن المصري “عز السيد عطية محمد”، أقدم على قَتل امرأة مصرية تُدعى “أماني حسني الدرملي محمدين”، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاتها.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بالحُكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأكدت أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني، اليوم، بمحافظة جدة.