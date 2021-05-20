بعد كثرة الاستفسارات.. “الطيران المدني”: المحصن القادم إلى المملكة لا يُطبق عليه الحجر الصحي

بلادي – الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني وتطبيق توكلنا الحالات التي لا تطبّق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة، والمتعلقة بالحجر المؤسسي.

وذكر تطبيق توكلنا، ردًا على الاستفسارات التي وردت إليه بهذا الشأن، أن القادم من السفر من خارج المملكة وهو محصن حسب الحالة الصحية في توكلنا، لا تُطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر.

ومن جهتها، بيّنت هيئة الطيران المدني المقصود بالمحصن الذي لن تُطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسفر إلى المملكة.

وذكرت أن المحصن هو المواطن أو المقيم، الذي تكون حالته “محصن” في تطبيق “توكلنا”، وأكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى أو المتعافي منذ مدة لا تزيد على 6 أشهر.

وأضافت أن غير المواطنين والمقيمين يكونون ضمن الفئة التي لا تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بسفرهم للمملكة في حالة أكملوا 14 يوما منذ تلقيهم جرعات لقاح كورونا المعتمدة في المملكة، عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم مع تقديم ما يثبت ذلك، وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.