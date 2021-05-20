“تقسيط بدون كفيل” شروط شركة اليسر للتقسيط 2021 فترة سداد تصل لـ 60 شهرا كيفية التقديم وأهم الشروط والمزايا

شروط شركة اليسر للتقسيط 2021، بات يتسأل الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن عروض شركة اليسر للتقسيط 2021، التي تتيح للعملاء العديد من المزايا المختلفة على التقسيط، ونحن من خلال الفقرة التالية بالمقالة سنتناول سويا شروط شركة اليسر للإيجارة والتمويل وابرز مميزاتها.

شروط شركة اليسر للتقسيط 2021

وقبل معرفة مزايا الشركة للتقسيط، سنقوم بجولة اولا للتعرف على شركة اليسر للإيجارة والتمويل، حيث استطاعت الشركة منذ انطلاقها عام 1990 ميلادية، أن تثبت وجودها لتصبح أحد أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة لمجموعة عبداللطيف العيسي القابضة.

وتقوم الشركة بتقديم الكثير من خدمات التمويل التي تتماشي مع احتياجات الأفراد والشركات في آن واحد.

مزايا شركة اليسر للتقسيط

تمكن شركة اليسر للتقسيط مع مجموعة من المميزات التي تمنحها للعميل والتي تأتي على النحو التالي.

تتيح الشركة للعميل الحصول على تمويل قد يصل لـ 750 ألف ريال سعودي.

تتيح الشركة الأقساط بدون كفيل.

تقدم شركة اليسر هامش ربح تنافسي.

توفر الشركة فترة السداد قد تصل لـ 60 شهراً.

تمكن الشركة للعميل الحصول على تمويل للسيارات المستعملة.

المستندات المطلوبة للتقسيط من شركة اليسر 2021