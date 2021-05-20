نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تقسيط بدون كفيل” شروط شركة اليسر للتقسيط 2021 فترة سداد تصل لـ 60 شهرا كيفية التقديم وأهم الشروط والمزايا في المقال التالي
شروط شركة اليسر للتقسيط 2021، بات يتسأل الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن عروض شركة اليسر للتقسيط 2021، التي تتيح للعملاء العديد من المزايا المختلفة على التقسيط، ونحن من خلال الفقرة التالية بالمقالة سنتناول سويا شروط شركة اليسر للإيجارة والتمويل وابرز مميزاتها.
شروط شركة اليسر للتقسيط 2021
وقبل معرفة مزايا الشركة للتقسيط، سنقوم بجولة اولا للتعرف على شركة اليسر للإيجارة والتمويل، حيث استطاعت الشركة منذ انطلاقها عام 1990 ميلادية، أن تثبت وجودها لتصبح أحد أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة لمجموعة عبداللطيف العيسي القابضة.
وتقوم الشركة بتقديم الكثير من خدمات التمويل التي تتماشي مع احتياجات الأفراد والشركات في آن واحد.
مزايا شركة اليسر للتقسيط
تمكن شركة اليسر للتقسيط مع مجموعة من المميزات التي تمنحها للعميل والتي تأتي على النحو التالي.
- تتيح الشركة للعميل الحصول على تمويل قد يصل لـ 750 ألف ريال سعودي.
- تتيح الشركة الأقساط بدون كفيل.
- تقدم شركة اليسر هامش ربح تنافسي.
- توفر الشركة فترة السداد قد تصل لـ 60 شهراً.
- تمكن الشركة للعميل الحصول على تمويل للسيارات المستعملة.
المستندات المطلوبة للتقسيط من شركة اليسر 2021
- بالنسبة للعمالين بالقطاع الخاص يشترط تحضير خطاب تعريف بمبلغ الراتب مصدق من الغرفة التجارية.
- احضار هوية سارية.
- احضار رخصة قيادة سارية.
- بالنسبة للمقيمين احضار جواز سفر ساري.
- كشف حساب بنكي.
- توفير العنوان الوطني مصدق.
- العمل على عرض سعر السيارة من أحد المعارض المعتمدة لدى الشركة.
- يستوجب على العميل بتوفير نموذج استقطاع مع الراتب.
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