تمويل لمدة 3 شهور بدون أرباح حتي 500 ألف ريال للسعودي والوافد من بنك سامبا

تمويل شخصي بدون أرباح وبدون كلفة أجل من بنك سامبا السعودي الذي يتنافس مع مصارف المملكة وينفرد بتقديم تمويلات شخصية لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، فالتمويل الشخصي من بنك سامبا يختلف مميزاته وشروطه عن أي بنك أخر ويظهر هذا الاختلاف من خلال إتاحة عروض تمويلية تتماشي مع ظروف كل شخص، ومن التمويلات التي يوفرها سامبا التمويل الشخصي للمتقاعدين بالمملكة، وتمويل شخصي بدون كلفة أجل لمدة 9 شهور، وغيرها من برامج التمويل متعددة الأغراض التي يتم الحصول عليها بمبالغ بسيطة أو متوسطة أو كبيرة حسب حاجة العميل، ولكن في هذا المقال سوف نوضح لمتابعينا تمويل جديد يقدمه مصرف سامبا لجميع العملاء وهو تمويل قصير الأجل تمويل شخصي بدون أرباح وبدون كلفة أجل لمدة 3 شهور.

سمات التمويل الشخصي المحدد بدون كلفة أجل لمدة 3 شهور من سامبا

تصرف مبالغ التمويل من 5000 ريال حتي 500 ألف ريال سعودي.

يتم سداد الأقساط الشهرية علي 3 شهور قابلة للتمديد لمدة 60 شهر فقط في حالة الرغبة.

صرف المبالغ بعد التقديم للتمويل مباشرة برقابة شرعية إسلامية.

توفير ضمان بإسقاط الأقساط عند التعرض للوفاة والعجز لا قدر الله.

الحصول علي كارت ائتماني مجاناً، وتوفير ميزة التمويل الإضافي.

أيهما أقل رسوم إدارية 1% فقط علي إجمالي المبلغ أو تحصيل 5000 ريال فقط.

شروط من خلالها يتم صرف التمويل الشخصي قصير الأجل لمدة 3 شهور من سامبا

بنك سامبا يوافق علي صرف هذا النوع من التمويل عندما يكون العميل أعلي من 18 عام، وأن يحصل علي دخل شهري خاص به لا يقل عن ألفان وخمسمائة ريال سعودي مع تحويل الراتب، وأن يرتبط كل عميل بعمل لا يقل عن شهر سواء كان هذا العمل حكومي أو خاص.

طريقة التسجيل للحصول علي تمويل بدون أرباح

يتمكن جميع العملاء من طلب تمويل شخصي بدون أرباح من خلال الدخول علي موقع بنك سامبا الموقع الرسمي لطلب القروض الشخصية.

فرص تمويلية داخل بنوك سعودية أخري

توفر بنوك المملكة مزايا متعددة للمواطن السعودي والمقيم أيضاً، من خلال طرح برامج تمويلات بديلة لكي تناسب كل فرد علي حده وفق ما يحصل عليه من دخل شهري يستطيع به سداد قيمة الأقساط المقررة عليه، ومن هذه التمويلات تمويل قصير الأجل بأقل راتب يبدأ من 5000 الآف ريال للسعودين وغير السعوديين من البنك الأهلي التجاري، كما يتوفر تمويل شخصي يبدأ من 10 الآف ريال فأكثر من شركة نايفات للتمويل الشخصي، ويوجد أيضاً تمويل شخصي في 3 ساعات يصل إلى 3 مليون ريال للسعودي والمقيم من بنك ساب، وغيرها من التمويلات الهامة التي تناسب كل فرد عن الآخر.