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عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين، خاصةً وأن عيد الأضحى يحتل مكانة هامة في نفوس المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ حيث أنه مرتبط بأداء فريضة الحج التي يتمناه كل مسلم ومسلمة، كذلك الأضحية وتوزيع اللحوم على الفقراء والأهل والأقارب، وتعد إجازة عيد الأضحى من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها الموظف طبقًا للائحة الإجازات الرسمية في السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين في السعودية

يتم تحديد إجازة عيد الأضحى 1442 بناءً على استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة؛ حيث أن يوم عيد الأضحى يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وبحسب التقديرات الفلكية لهذا العام 1442 / 2021 يوافق تاريخ يوم عيد الأضحى لهذا العام يوم 20 يوليو 2021.

تعد إجازة عيد الأضحى من الإجازات الرسمية في السعودية التي حددتها لائحة إجازات الموظفين الحكوميين في الخدمة المدنية، يحصل عليها الموظف دون استقطاع من الأجر لأنها من الإجازات مدفوعة الأجر، وتبدأ إجازة يوم عيد الأضحى من يوم وقفة عرفة وحتى انتهاء أيام التشريق.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى

حتى الآن لم يصدر قرار نهائي بشأن موعد إجازة عيد الأضحى التي تعد من الإجازات الرسمية في السعودية، ولكن بصفة عامة يحصل الموظفين الحكوميين على إجازة رسمية من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى نهاية أيام التشريق، وتختلف مدة إجازة الموظفين في عيد الأضحى بين القطاعين العام والخاص.

الإجازات الرسمية في السعودية

حددت لائحة الإجازات الصادرة عبر قرار مجلس الخدمة المدنية الإجازات الرسمية في السعودية التي يحصل عليها الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وهي الإجازات التي يحصل عليها الموظف طوال مدة خدمته، وهي إجازات مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظف كاملة، وهي:

إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة اليوم الوطني السعودي.

إجازة المولد النبوي الشريف.

إجازة ذكرى الإسراء والمعراج.

إجازة عطلة الأسبوع.

في النهاية نكون قدمنا موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أبرز الإجازات الرسمية في السعودية للموظفين الحكوميين.