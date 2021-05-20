شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1330 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1055 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 437569 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 421726 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7214 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :