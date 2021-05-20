نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق حجز موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أكثر من طريقة لحجز موعد للحصول علي الجرعة الثانية لتطعيم كورونا، حيث طالبت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للحصول علي اللقاح حتي يتم السيطرة علي الجائحة والحفاظ علي صحة الأفراد والمقيمين وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تمنح الوزارة اللقاح بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، ويتم حجز موعد عن طريق تطبيق صحتي الإلكتروني أو من خلال الهاتف.

وفي السطور التالية نتعرف علي أهمية الحصول علي لقاح كورونا الجرعة الثانية، وكيفية حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية من خلال الهاتف ومن خلال تطبيق صحتي الإلكتروني وكيفية تحميل تطبيق صحتي علي الهواتف المختلفة الحجز موعد وغيرها من المعلومات المتعلقة.

لقاح كورونا الجرعة الثانية

تعتبر الجرعة الثانية من لقاح كورونا من الأمور الهامة للتصدي إلي الجائحة، حيث تنشط الجرعة الثانية إلي تنشيط الجهاز المناعي في جسم الإنسان ومن ثم يساعده علي مكافحة الفيروس، وتختلف موعد الجرعة الثانية لتقلي اللقاح باختلاف نوع اللقاح المستخدم، فتكون الجرعة الثانية من لقاح فايزر بعد حصول الفرد علي الجرعة الأولي بعد مرور 3 أسابيع ويمكن أن تصل المدة إلي أربعة أسابيع، بينما يتم الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح موديرنا بعد أربعة أسابيع من الحصول علي الجرعة الأولي، وتكون الجرعة الثانية للحاصلين علي جرعة لقاح استرازينيكا الأولي، بعد مرور مدة من 4 إلي 12 أسبوع تقريبا.

حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية

تعد خدمة حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية من الخدمات المميزة التي توفرها وزارة الصحة السعودية بشكل إلكتروني، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة تقديم موعد الجرعة الثانية من اللقاح وذلك للراغبين من الذين تم إعادة جدولة جرعاتهم من خلال تطبيق صحتي للذين حصلوا علي الجرعة الأولي وتم تأهيلهم بشكل مسبق، حيث يتم حجز موعد للحصول علي اللقاح في المركز الأقرب، علي أني يتلقي المتقدم رسالة حول التاريخ المحدد للحصول علي الجرعتين خلال 48 ساعة بعد تقديم الطلب ويمكن للمواطنين والمقيمين حجز موعد عن طريق الاتصال علي رقم المركز وهو 937.

حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الثانية عبر تطبيق صحتي

وفرت وزارة الصحة السعودية، إمكانية حجز موعد لتلقي الجرعة الثانية من تطعيم كورونا بشكل إلكتروني وذلك عن طريق تحميل تطبيق صحتي وإتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق صحتي علي الجهاز الذكي المستخدم ومنه يتم تسجيل الدخول إلي التطبيق والذهاب إلي تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي خدمة التسجيل في لقاح كورونا وبعدها يتم الانتقال إلي الصفحة المخصصة لإدخال البيانات.

إدخال البيانات المطلوبة حتي يتم التسجيل بنجاح ومنها يتم تحديد المستفيد من اللقاح.

كتابة بيانات المستفيد في الأماكن المخصص ومنها يتم الضغط علي أيقونة تسجيل.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يكون تم التسجيل بنجاح وحجز موعد للجرعة الثانية وبعدها يتم تسجيل البريد الإلكتروني للمستخدم ورقم الجوال وذلك حتي يتم إعلام المستخدم بمواعيد الحجز عند تحديدها من الوزارة علي أن يتم تقييم أهلية المتقدم وفقا للمعلومات المدخلة في طلب التسجيل.

حجز موعد لقاح كورونا عبر الهاتف

يستطيع المواطنون والمقيميون في المملكة حجز موعد بشكل مسبق لتلقي تطعيم كورونا عبر الهاتف وذلك عن طريق الاتصال علي الرقم الموحد الذي وفرته وزارة الصحة السعودية، حيث يمكنهم الاتصال علي الرقم 937 ومن ثم الطلب من الموظف المختص طلب حجز موعد للحصول علي اللقاح.

تحميل تطبيق صحتي لحجز موعد لقاح كورونا

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حجز موعد مسبق للحصول علي تطعيم لقاح كورونا بعد تحميل تطبيق صحتي علي الهواتف الذكية الإلكترونية، حيث وفرته السلطات للأجهزة الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، كما يمكن تحميل تط لمستخدمي أجهزة الآيفون من خلال متجر آب ستور.