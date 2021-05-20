استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب وشروط الضمان الاجتماعي

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بعد أن تزايدت التساؤلات عبر محرك البحث “جوجل” عن مواعيد صرف الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي الخاصة بعام ١٤٤٢ الهجري، والتي قد تأخرت كثيرًا في الصرف ولم تصرف حتى الآن، وتصرف هذه المساعدة بشكل سنوي لعدد من الفئات والطبقات التي تم تحديدها من قبل وزارة العمل السعودية، كما أن الوزارة وضعت العديد من الضوابط التي يجب أن تتوافر جميعها في الفرد الراغب في الحصول على الدعم النقدي الخاص بالضمان الاجتماعي، وتعمل السلطات السعودية لتوصيل هذا الدعم المادي لكافة مستحية من الأسر الفقيرة والمعدومة الدخل لتعينهم على الظروف المعيشية الصعبة وترفع عن كاهلهم عبء وأثقال المعيشة حيث غلاء الأسعار الذي طال كافة المنتجات والسلع سواء الغذائية أو غيرها، وهنا سوف نتحدث معكم أكثر عن المساعدة المقطوعة وعن مواعيد صرفها.

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب



بعد أن أصبحت التساؤلات عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة كثيرة جدا خلال هذه الآونة، لذا يمكن للجميع معرفة مواعيد الصرف من خلال اتباع الخطوات التالية:

وبعد ذلك سوف يتم الإعلان والإجابة على كل الأسئلة التي يرغب فيها المواطن والتي تكون متاحة على الموقع.

شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي



لكي تتمكن من صرف مساعدة الضمان الاجتماعي يجب أن تتوفر تلك الشروط التالية: