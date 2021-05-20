نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي إلكترونياً في المقال التالي
يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي من خلال عمليات البحث المتداول عبر محرك البحث “جوجل” داخل المملكة العربية السعودية من كافة المواطنين أو الأفراد داخل المملكة عن التمويلات الشخصية التي يقدمها بنك الراجحي للأفراد، حيث أن البنك يوفر العديد من التمويلات للزواج أو لشراء السيارات أو يساهم في تمويلات المشاريع الصغيرة للشباب، ولكن هناك عدة شروط وضعها البنك يجب أن تتوفر في الفرد حتى يتمكن من الحصول على التمويلات الخاصة ببنك الراجحي، والتوافق معظم القروض والتمويلات التي يقدمها البنك مع الشريعة الإسلامية.
الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي
الآن يمكنك الحصول على التمويل دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك والانتظار لفترات طويلة، حيث أصبح الآن يمكن للمواطنين الحصول على تمويل شخصي إلكترونيا من خلال الدخول على رابط البنك واتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على موقع بنك الراجحي الإلكتروني
- قم باختيار منتجات التمويل.
- اضغط على اختيار تمويل شخصي.
- اختر أيقونة تقدم بطلبك الآن.
- إدخال كافة بيانات الشخصية وتأكد من صحتها.
- اضغط على زر الإقرار بصحة البيانات وذلك بعد التأكد من صحتها تمامًا.
- ادخل على أيقونة بيانات جهة العمل.
- أرفق كافة المستندات التي يطلبها الموقع.
- الضغط على زر التالي بعد الضغط على موافقة على الشروط الخاصة بـ التمويل.
- انتظر بعد أن يراجع البنك كافة البيانات الخاصة بك، سيتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض.
- إذا تم الرد عليك بالموافقة عليك الدخول على التطبيق مرة أخرى والضغط على زر قبول وتنفيذ.
- بعدها أصحاب أيقونة موافقة على عقد بيع السلعة.
- أدخل كلمة المرور الخاصة بك والتي يطلبها منك التطبيق.
- ومنها سيتم إيداع المبالغ المالية في حسابك البنكي الخاص.
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