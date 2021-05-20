بلاك بورد التقنية ، تعرف على كيفية دخول المنصة و معلومات عنها

بلاك بورد التقنية ، منصة إلكترونية ظهرت حديثا و في تلك المقالة نطلعك عزيزي القارئ عن ماهية المنصة و كيفية التسجيل فيها ، حيث أنها منصة تابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية و من أهم أهدافها أنها تقوي التعليم الإلكتروني خاصة و أن المملكة في تلك الفترة تهتم بالتعليم التقني نظرا لأنه المستقبل القادم.

بلاك بورد التقنية و ماهيتها

كما قلنا من قبل فإن تلك المنصة هي منصة من المنصات الإلكترونية العديدة التي تتبع وزارة التعليم في المملكة خاصة في فترة التعليم الأون لاين و ذلك بحسب توجيهات مباشرة من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية و منظمة الصحة العالمية ، حيث في هذا العصر يبحث العديد من الطلبة عن “السبورات” التي تعني الكليات الرقمية حيث أنه نظام كامل لكي يدير التعليم و يتابع الطلبة و يراقب كفاءة العملية التعليمية خارج و داخل قاعة المحاضرات بل في أي مكان

مميزات المنصة الإلكترونية الجديدة

هناك العديد من مميزات بتلك المنصة الإلكترونية فهي منصة متكاملة بها العديد من الخدمات مثل

في المنصة يتم تقديم دورات للطلبة المستجدين في الفنون التطبيقية تقدم وصف كامل لدورات الكلية التقنية المهنية و ذوات الخبرة توفر Link ، رابط تواصل بين المعلمين و طلاب كليات التقنية لا وجود لكلمة انتظار حيث أن في تلك المنصة يمكن الوصول إلى ماتريد في أي وقت للدورات التدريبية الطلبة بإمكانها أن تؤدي المهام و الأنشطة و أن تقترحها على النظام نفسه و يتم تصحيحها من قبل المعلم

بلاك بورد التقنية و كيفية التسجيل فيها

من سمات هذا العصر عزيزي القارئ أنه يتسم بالسرعة فالآن يتهافت الجميع على معرفة طريقة الدخول إلى منصة بلاك بورد والتسجيل فيها و سنطلعك عزيزي القارئ عن كيفية الدخول

في البداية سوف تدخل إلى منصة بلاك بورد التقنية

يتم في البداية كتابة أسم الطالب و هو عبارة عن رمز الكلية و آخر ستة أرقام من السجل الأكاديمي

يتم كتابة في خانة كلمة المرور رقم السجل المدني أو يمكن تبديله برقم الهوية

يتم الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول ثم ننتقل إلى خدمات المنصة