نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد الإقامة في السعودية إلكترونياً عبر منصة أبشر في المقال التالي
نعرض لكم طريقة تجديد الإقامة داخل السعودية بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر ودون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر للتجديد، حيث يهتم المئات من الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بتجديد الإقامة إذا كانت قد انتهت أو قاربت على الانتهاء، وذلك بعد أن تم تغيير أنظمة التعامل الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وأصبحت كافة التعامل بالطريقة الإلكترونية، بالإضافة إلى إلغاء نظام الكفيل الذي اعتاد عليه الجميع لسنوات عديدة متتالية، وأصبح نظام الإقامة هو السائد والمتعامل به خاليًا في المملكة، لذا سوف نوضح لكافة الأفراد المقيمين داخل المملكة والمصابين على عقد عمل بها شروط تجديد الإقامة داخل المملكة بالإضافة إلى خطوات التجديد.
تجديد الإقامة في السعودية عبر منصة أبشر
لتجديد الإقامة داخل المملكة عليك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط منصة أبشر
- اختر أيقونة أبشر أفراد.
- سجل دخولك من خلال كتابة الاسم وكلمة السر.
- سيظهر لك كود تحقيق، ادخله في مكانة المخصص، ومنها اضغط على زر تسجيل الدخول.
- اختر أيقونة الاستعلامات الإلكترونية، ستفتح لك صفحة جديدة أختر منها أيقونة الجوازات.
- اختر أيقونة تحديد الإقامة.
- بعد ذلك إدخال رقم الجواز الخاص بك.
- وأخيرًا اضغط على زر عرض
الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة
لتجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية يجب أن تتوافر كافة الشروط التالية:
- أن يكون الفرد في نيته الإقامة الدائمة داخل المملكة.
- على الفرد أن يقوم بتسديد جميع الغرامات والكفالات والمخالفات إن وجدت.
- تسديد رسوم التجديد كاملة.
- يجب أن يكون جواز السفر ساري حتى مدة التجديد.
- يجب ألا يكون هناك أي بلاغات خاصة بالتغيير عن العمل مقدمة ضد الفرد الراغب في التجديد.
- إلا يكون الفرد المقيم أي تامين طلب له أو الأفراد أسرته.
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