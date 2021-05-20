كيفية إلغاء السجل التجاري إلكترونيا خطوات شطب السجل التجاري في السعودية

طريقة إلغاء السجل التجاري تتم هذه الخطوات إلكترونيا حيث يبحث الكثير من رجل الأعمال وأصحاب المشاريع والمحلات التجارية عن الطريقة التفصيلية لإلغاء السجل التجاري الخاص بهم التي ليس لديها صلاحيه للعمل فمعني السجل التجاري باختصار هو سجل موضوع من وزاره التجارة والاستثمار الذي يقيد أسماء التجار وكل بيانات تجارتهم ودوره الأساسي هو معرفه حجم النشاط الاقتصادي للدوله

كيفية إلغاء السجل التجاري

يجب اتباع الخطوات التالية لإلغاء السجل التجاري وشطبه إلكترونيا عبر الدخول للموقع الإلكتروني لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية

يجب الدخول على الرابط الإلكتروني للموقع الخاص بوزارة التجارة

ثم يجب اختيار (الخدمات الإلكترونية)

ثم اختيار خدمه (السجل التجاري) والضغط عليها

ثم يجب اختيار خدمه (شطب السجل التجاري)

ثم اضغط علي (الدخول إلي الخدمة)

ثم تسجيل الدخول إلي الحساب التجاري الخاص بالمتقدم من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

ثم يجب الضغط علي اختيارات

ثم يجب تحديد السجل التجاري المطلوب إلغائه

ثم الضغط علي شطب السجل

والضغط علي تأكيد شطب السجل

وسيتم إرسال طلب الإلغاء

ثم يجب طباعة شهادة الشطب للحصول عليها ورقيا

شروط إلغاء السجل التجاري

لقد وضعت وزارة التجارة والاستثمار عدة شروط داخل المملكة العربية السعودية لإلغاء السجل التجاري ومن أهم هذه الشروط هي :

يجب ألا يكون هناك عمالة مسجلة علي السجل التجاري المراد شطبه لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يجب ألا يكون السجل التجاري المراد شطبه رئيسي وله عدة فروع يجب ألا يكون السجل التجاري المراد شطبه مرتبط بتراخيص يجب ألا يكون السجل التجاري المراد شطبه لم يلتزم بالهيئة العامة للزكاة والدخل .

رسوم إلغاء السجل التجاري

يمكن إلغاء السجل التجاري مجانا وهي خدمة مجانية أطلقتها وزارة التجارة السعودية تقدم للتجار وأصحاب الأعمال .