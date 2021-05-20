أسماء المرشحين لوظائف الحرس الوطني 1442 وموعد المقابلة الشخصية والشروط المطلوبة

أسماء المرشحين لوظائف الحرس الوطني 1442، تم الإعلان منذ قليل على الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني، عن الأسماء المرشحة للمقابلة الشخصية ومطابقة المستندات، الخاصة بالوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً للرجال والنساء، على بند التشغيل والصيانة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13\10\1442 هجرياً، وشددت على من يحضر لإجراء المقابلة الشخصية، الحضور في المواعيد المحددة، والالتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة، للوقاية من فيروس كورونا، ومن يخالف ذلك سوف يستبعد من إجراء المقابلة، وهذه المقابلات للمرشحين من الرجال والنساء لوظائف الحرس الوطني، من المواطنين السعوديين فقط، وفق شروط وضوابط تم الإعلان عنها سابقاً، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، وموعد إجراء المقابلة وماهي الشروط المطلوبة، ورابط وظائف وزارة الحرس الوطني للاستعلام عن الأسماء المرشحة.

أسماء المرشحين لوظائف الحرس الوطني 1442

تم الإعلان على موقع وزارة الحرس الوطني عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن دعوة 77 من المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلات الشخصية لإتمام إجراءات التعيين لمن يجتاز المقابلة، ولمن يرغب في معرفة اسمه عليه الدخول على هذا الرابط sang.gov.sa .

الشروط

إحضار أصل وصورة من الهوية الوطنية للمتقدم للوظيفة.

إحضار 3 صور شخصية حديثة.

الحضور في المواعيد المحددة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

عدم الحضور في المواعيد المحددة يعد تنازل عن الرغبة في الترشح للوظيفة.

إحضار أصل شهادة التخرج وصورة منها معتمدة وموثقة وموضح بها التقدير العام والنسبة المئوية وتاريخ التخرج.

إحضار معادلة التعليم العالي للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية مع إحضار مفاتيح احتساب المعدل التراكمي.

إحضار أصل السجل الأكاديمي وصورة منه.

الحضور في المواعيد المحددة الساعة الثامنة ونصف صباحاً.

شروط وظائف وزارة الحرس الوطني