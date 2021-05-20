نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض الشركة الوطنية للتمويل بدون ضامن أو تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية منتجات تمويلية متعددة بخصوص القروض وإيجاره السيارات وشرائها بصيغة المرابحة والتورق ، وقروض الشركة الوطنية للتمويل تمتاز بعدم الاحتياج لكفيل ضامن أو تحويل راتب ، كما توفر الشركة ميزة السداد علي أقساط ميسرة لقروضها تناسب جميع ظروف العملاء ونمط حياتهم والتزاماتهم المالية ، كما تقدم الشركة الوطنية قروض عقارية مميزة ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم شروط وطريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل بدون ضامن أو تحويل راتب ، ونستعرض لكم أهم ما يميزها عن قروض الجهات البنكية والملية الأخري مثل قروض التمويل الشخصي من بنك الرياض.

طريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل بدون ضامن أو تحويل راتب

تقدم الشركة الوطنية للتمويل عبر موقعها الإلكتروني علي شبكة الإنترنت ، الخطوات اللازمة للحصول علي القروض التمويلية ونتعرف عليها معاً :

من موقع الشركة الوطنية للتمويل علي الإنترنت نختار مبوب تقدم بطلبك الآن.

نملأ بيانات نموذج طلبات الأفراد لتمويل الأفراد والشركات لتمويل الشركات.

نقوم باختيار السلعة التمويلية ، وفرع الشركة التابع لها العميل.

نحدد قيمة الدفعة المقدمة في حال كان السلعة سيارة مثلا.

نقوم بتحديد سعر السلعة وسنة التصنيع.

نقوم بتحديد قيمة الالتزامات الشهرية للعميل.

نقوم بتحديد قيمة الدخل بحيث لا تقل عن 4500 ريال.

نقوم بالضغط علي تقديم الطلب.

ويمكن لكم التعرف علي مزيد من المعلومات من خلال الاتصال علي رقم البنك الثابت 920011811 أو من خلال موقع البنك الإلكتروني.

أهم مزايا منتجات تمويل القروض

تقدم البنوك مثل بنك الرياض مميزات علي قروض التمويل الشخصي للمتقاعدين ، وتختلف عن مزايا الشركة الوطنية للتمويل التي نستعرضها لكم كالآتي :

تمويل متوافق مع أحكم الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة.

حصول فوري علي قيمة التمويل النقدية.

هامش ربحي تنافسي علي قروض الشركة.

قيمة مالية كبيرة للقروض المعروضة.

التمويل لا يحتاج لكفيل ضامن.

التمويل لا يحتاج لتحويل راتب.

مدة سداد كبيرة تصل لخمس سنوات.

موافقة سريعة بمدة أقصاها يومان.

إيداع فوري لقيمة القرض بحساب العميل.

ويستطيع عملاء الشركة الوطنية للتمويل من الاستفادة من فترات سداد مرنه علي دفعات السداد تبعاً لقيمة الالتزامات المالية الخاصة بهم والمدرجة بنموذج التقديم ويمكنكم التعرف علي كيفية الحصول علي قروض التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة.