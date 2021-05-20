نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار وزارة التعليم السعودية .. تعميم عاجل للمنسوبين وبشرى سارة لشاغلي الوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار وزارة التعليم السعودية ، قبل ساعات، وانسجامًا مع الرؤية العامة للسلطات في المملكة، أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن اشتراطات جديدة، لدخول المنشآت والمؤسسات التعليمية، في إطار الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية، بالتزامن مع توصيات الهيئات الصحية في البلاد.

وفي سياق أخبار وزارة التعليم في بلاد الحرمين أيضًا، أعلنت قبل دقائق عن تمديد استقبال طلبات شغل الوظائف التعليمية، عبر نظام فارس، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي سنعرض لها في السطور التالية.

أخبار وزارة التعليم السعودية

في إطار متابعتها لمختلف الأحداث والمستجدات، في شتى المجالات أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بيانين جديدين، يتعلق الأول بالاستجابة لـ شروط وزارة الداخلية السعودية ، فيما يتعلق بضوابط وإجراءات دخول المنشآت وحضور المناسبات، تطبيقًا لتوصيات الجهات والهيئات الصحية في البلاد، والتي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

أما البيان الثاني، فهو يمثل فرصة للراغبين في شغل الوظائف التعليمية المميزة، في شعبتي الإيفاد للدراسة بالداخل والابتعاث الخارجي، من خلال نظام فارس، عبر تمديد استقبال الطلبات، لمدة أسبوعين، وفقًا لمجموعة من الاشتراطات الجديدة التي حددتها الوزارة.

بيان عاجل للمنسوبين

في أولى أخبار وزارة التعليم السعودية ، حيث أعلنت عن بيان أو تعميم لكافة المنسوبين دال الوزارة، يشدد على ضرورة الإسراع بالحصول على لقاح فيروس كورونا ، قبل يوم الأحد 22/12/1442هـ، الموافق لـ 1/8/2021م، كشرط أساسي للدخول إلى المنشآت التعليمية في المملكة.

كما أوضحت الوزارة أن الالتزام بالتنويه السابق، سيكون الضمانة لانتظام العملية التعليمية في العام القادم.

وأضافت في بيانها، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ” كوفيد- 19 “، يأتي حرصًا على السلامة العامة للجميع، وسلامة بيئة العمل بشكل كامل، وحمايتها من المخاطر، كما سيسهم بعودة وانتظام العملية التعليمية، خلال العام الدراسي المقبل.

وأكدت الوزارة، أن السماح بدخول كافة المنسوبين والمراجعين إلى مقر الوزارة، وكافة المنشآت التعليمية الحكومية منها والأهلية، سيكون لمن تم تحصينهم، والتأكد من سلامتهم الصحية وفق أيًا من التصنيفات التالية: (محصَّن أو محصَّن جرعة أولى، أو محصَّن متعافي)، على أن يتم التحقق من ذلك، عبر تطبيق توكلنا.

واختتمت وزارة التعليم بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام كافة الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارة التعليم، والمنشآت المنضوية أو التابعة لها، على الالتزام بالضوابط سالفة الذكر، مشددة على أن الحصول على موعد للتطعيم يتم عبر تطبيق صحتي وذلك في ما يزيد عن 587 موقعًا في شتى مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

بشرى لشاغلي الوظائف.. وشروط جديدة

وفي ثاني أخبار وزارة التعليم السعودية ، أعلنت عن تمديد الفترة المخصصة لاستقبال الطلبات لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام فارس ، والخاصة ببرنامجي الإيفاد للدراسة في الداخل، أو الابتعاث الخارجي.

وأوضحت الوزارة أنها ستستقبل بدءًا من السبت المقبل 10 شوال 1442هـ الموافق لـ 22 مايو 2021م، وحتى السبت 24 شوال 1442هـ الموافق لـ 5 يونيو 2021، وذلك وفقًا لجملة من الضوابط والشروط على النحو التالي:

شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل

حددت وزارة التعليم في السعودية عددًا من الشروط للراغبين في الالتحاق ببرنامج الإيفاد للدراسة بالداخل لشاغلي الوظائف التعليمية، شملت ما يلي:

القبول بشكل نهائي وغير محدد بشروط مسبقة بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية.

يتم إرفاق خطة دراسية على أن تكون معتمدة من عمادة الدراسات العليا، وألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، ولا تزيد مدة الدراسة بالكامل في درجة الماجستير عن 4 فصول دراسية، و6 فصول لدرجة الدكتوراه.

يحظر رفع طلب للترشيح يكون فيه القبول صادرًا بحسب نظام الدراسة في نهاية الأسبوع أو الدراسة في الفترة المسائية، لارتباط ذلك النوع من الدراسة بتنظيم خاص، على أن يستثنى من ذلك، من كانت دراسته في الفترة الصباحية (انتظام)، ولظروف جائحة كورونا تم تنفيذه في الفترة المسائية، مع ضرورة إرفاق إفادة من عمادة الدراسات العليا بهذا الأمر.

يشترط أيضًا أن يجتاز المرشحون المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التي يتبعون لها، بالإضافة للمقابلة التي يتم إجراؤها في جهاز الوزارة، للمرشحين لدرجة الدكتوراه، على أن تخضع المفاضلة في الإدارة العامة للابتعاث والإيفاد، بحسب الوزن النسبي المعتمد من قبل اللجنة المركزية.

لا تتحمل وزارة التعليم أي مصاريف أو رسوم مالية من قبل جهة الدراسة، ويتم أخذ التعهد على المرشح بذلك.

شروط برنامج الابتعاث الخارجي

وعلى غرار شروط الإيفاد، وضعت الوزارة السعودية، شروط الابتعاث الخارجي ، وفقًا لما يلي:

يشترط في البداية أن يكون المرشح حاصلًا على 5 درجات في الاختبار الأكاديمي IELTS ، على أن تخضع المفاضلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بحسب الوزن النسبي الذي تحدده اللجنة المركزية.

يكون القبول في الجامعات المعتمدة فقط والمصنفة عالميًا في مرتبة مرموقة.

القبول يكون نهائيًا وغير مقترن بشروط لمن تخصصهم في اللغة الإنجليزية، أو لمن حصل على مؤهله من الخارج شريطة معادلته بما في داخل المملكة.

أن يكون القبول والخطة الدراسية معتمدة ومترجمة، وأيضًا مصدقة من قبل الملحقية التعليمية في البلد المبتعث إليها شاغل الوظيفة التعليمية، مع ضرورة ألا تقل ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات.

وإضافة للبحث والدراسة، يشترط كذلك أن تتضمن الخطة الدراسية مواد منهجية دراسية.

وكما هو متعارف عليه، ينبغي أن يجتاز الشخص بنجاح المقابلة الشخصية في جهاز وزارة التعليم لدارسي الماجستير والدكتوراه.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على أهم وآخر أخبار وزارة التعليم السعودية ، وبيانها الجديد بشأن شروط دخول المؤسسات التعليمية لسلامة العملية التعليمية واستئنافها في العام المقبل، إضافة لتمديد استقبال طلبات شاغلي الوظائف التعليمية بالنسبة لبرنامجي الإيفاد للدراسة بالداخل أو الابتعاث الخارجي وفق مجموعة من الشروط أو الضوابط.