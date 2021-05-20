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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم ريف للاسر المنتجة 1442 طبقًا للوائح الجديدة في المقال التالي
شروط دعم ريف للاسر المنتجة حيث يتساءل العديد من الأشخاص السعوديين الذين يرغبون في التسجيل في منصة ريف للاسر المنتجة عما هي شروط هذا الدعم التي تتيح للعديد من الأشخاص فهم هذا البرنامج والحصول على الدعم المادي الملائم لهم الذي يساعدهم على سد كافة احتياجاتهم ويهدف برنامج ريف إلى رفع وزيادة الإنتاج للمشاريع لدعم الأسر المنتجة والمزارعين، مما يساعد في زيادة الدخل القومي في المملكة السعودية.
برنامج ريف للاسر المنتجة
يعتبر برنامج ريف من البرامج النشطة في المملكة والتي لها دور هام في عمل التنمية الزراعية وذلك ضمن رؤية 2030، وقد أطلقت الحكومة السعودية برنامج ريف حتى يساعد الأسر الريفية المنتجة على تحسين مشاريعهم وزيادة انتاجهم ورفع مستوى معيشتهم، وبالتالي سوف يساهم ذلك في تنمية قطاعات إنتاج أخرى في المملكة السعودية.
شروط دعم ريف للاسر المنتجة
ويوجد هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على دعم برنامج ريف للأسر المنتجة، وتلك الشروط هي:
- يجب الاستفادة من الدعم المقدم للمواطن السعودي.
- يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج عامل في إحدى المهن التي تقع ضمن مسمى الإنتاج الزراعي.
- يجب أن يكون المتقدم غير عامل في القطاع الخاص أو الحكومي في المملكة السعودية.
- يدعم برنامج ريف بعض المناطق الإدارية المحددة فيجب أن يكون المتقدم من سكان أحد تلك المناطق التي يدعمها ريف.
- يجب على المتقدم أن يكون عمره فوق 21 عام حتى يتمكن من الاستفادة من دعم ريف.
- ألا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي في الشهر.
- ألا يكون المتقدم استفاد بأي برامج تمويلية أخرى من قبل، وقد قامت الحكومة بوضع حد أقصى للاستفادة وهو ثلاث برامج تمويلية.
- يجب ألا يتخطى الدعم المقدم في كافة البرامج التمويلية السابقة للمتقدم عن مبلغ وقدره 54 ألف ريال في السنة.
- يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم الأدلة التي تثبت أنه يمارس مهنة الزراعة، وأن يقوم بإتباع الشروط الصحية الموجودة في البرنامج.
- يجب أن يمتلك المتقدم حساب نشط في البنك، كما يجب أن يقوم بتسجيل الدخول في منصة ريف الإلكترونية ويجب رفع طلب التقديم عن طريق المنصة ويتم تقديم كل البيانات المطلوبة للتسجيل، ختامًا تعرفنا على أهم شروط دعم ريف للاسر المنتجة بالتفصيل.
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