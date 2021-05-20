رابط التقديم والاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الهوية الوطنية عبر وزارة الموارد الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تقدم المساعدة المقطوعة أو ما يسمي بمقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك للمواطنين السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث انشغل بال المواطنين السعوديين الفترة السابقة بموعد صرف المساعدة المقطوعة، ومتي سيتم تحديد موعد الصرف الخاص بجميع المواطنين المستفيدين منها، حيث يتم صرفها لفئات معينة من المواطنين السعوديين من الجنسين الرجال أو السيدات الذين لم يكن لديهم دخل أو لمحدودي الدخل أو للمطلقات أو الأرامل وغيرهم من فئات تستحق دعم مقطوعة الضمان يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تساعدهم المساعدة المقطوعة علي تحسين مستوى المعيشة والتماشي مع ظروف غلاء الأسعار خلال المرحلة الاقتصادية الراهنة التي تنفذها المملكة بالبلاد، وسنوضح لكم في السطور التالية عبر موقعنا عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة للسعوديين بالمملكة



في الفترة السابقة قلق الكثير من المواطنين السعوديين قلقاً شديداً لعدم صرف المساعدة المقطوعة لهم بعد تأخر الصرف عدة مرات من بداية العام، حتى لم يعد الكثير يعرف سبب تأخير صرف المساعدة المقطوعة، وحتى وقتنا هذا لم يتم تحديد موعد معين لصرف المساعدة المقطوعة بل يتوقع صرفها في الأيام القادمة.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية لجميع المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة انه لا توجد أي نية حقيقة لمنع صرف مقطوعة الضمان وفق ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي من بعض المستفيدين، وأن التأخير في صرف مقطوعة الضمان يرجع الي اتجاه الوزارة للتأكد من من صلاحية من قاموا بالتسجيل.

شروط التقديم علي مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون المستفيد من المقطوعة ذو جنسية سعودية.

يجب إقامة المستفيد في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

ألا يزيد الدخل أو الراتب الخاص بالمستفيد الأعزب عن مبلغ 3 آلاف ريال.

أقصي دخل للمستفيد المتزوج يجب ألا يزيد عن 8680 آلاف ريال.

ألا يتوافر بحوزة المستفيد أي أملاك شخصية مثل الأراضي أو العقارات.

الحد الأدنى لعمر المستفيد من المقطوعة 30 عام.

عدم توافر أي سجلات تجارية للمستفيد.

خطوات الاستعلام والتقديم لصرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية



قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم مساعدات لفئات معينة من المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، منهم الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل وكل من يعاني من مستوي اجتماعي ضعيف، وخطوة بخطوة سنوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الهوية الوطنية: