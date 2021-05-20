تطبيق سكني يوفر 5 آلاف خيار سكني متنوع في منطق تبوك/ وزارة الإسكان

تطبيق سكني قد قام طرح عدد من المخططات السكنة والمشاريع المتنوعة في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، وتضم تلك المشاريع اكثر من 5 آلف خيار سكني والمقسمة بين الوحدات السكنية التي ما زالت تحت الإنشاء أو الفلل الجاهزة أو توفير قطع أراضي بمساحات مختلفة والتي تتناسب مع رغبة إمكانيات العميل، حيث يوجد 5 مخططات سكنية كلاً منها يعمل علي توفير ما يقرب من ألفي قطعة ارض أو أكثر، ويمكن للعملاء حجز تلك الأراضي بطريقة إلكترونية عن طريق الرابط الخاص ببرنامج سكني بطريقة سهلة وميسرة دون الحاجة إلي تضييع الوقت والمجهود.

تطبيق سكني والمشاريع والمخططات المتنوعة في تبوك

يعمل برنامج سكني علي توفير العديد من المشاريع ومن اهم تلك المشاريع هو توفير مساكن مخصصة للأسر الأشد احتياجاً، وقد قام البرنامج بالإشارة إلي وجود خمسة مشاريع مختلفة ومتنوعة في منطقة تبوك مازال مشروعان منهما تحت الإنشاء وذلك بالتعاون مع اكثر من جهه تمويلية، ويعمل هذان المشروعان علي توفير ما يقرب من ” 1868 “وحدة سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، وكلاً منها يتميز بالتصميم المتميز والمتعدد بما يتناسب مع رغبة العميل من حيث الذوق ومن حيث الإمكانيات المادية التي تناسبه، ويمكن للعميل التقسيط بشكل شهري بطريقة سهلة وميسرة تتناسب مع إمكانياته، كما يعمل عدد من المطورين العقاريين المؤهلين بعمل مشروعين سكنيين تحت الإنشاء، ويتميز هذان المشروعات بالموقع الإستراتيجي المتميز وقربهما مت مناطق الخدمات الأساسية وسهل الوصول إليهما عن طريق الطرق الرئيسية في المنطقة، وتلك المشاريع تقع في المناطق التالية:

مشروع درة تبوك : بها العديد من الشقق السكنية بمساحة تصل إلي 76 ألف م2، ويصل عدد تلك الشقق إلي 1056 شقة.

: بها العديد من الشقق السكنية بمساحة تصل إلي 76 ألف م2، ويصل عدد تلك الشقق إلي 1056 شقة. مشروع بساتين تبوك: بها العديد من الوحدات السكنية من نوع التاون هاوس و التي يصل عددها إلي 812 وحدة سكنية بمساحة تصل إلي 247 ألف م2.

تطبيق سكني ومشاريع الفلل الجاهزة

يوفر الموقع مشاريع الفلل الجاهزة و التي تصل إلي ثلاث مشاريع، وتصل مساحة الفيلا إلي 500 متر، وتلك المشاريع مقسمة كالتالي: