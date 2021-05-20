شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل حافز ومبلغ الدعم

أعلنت الجهات المنظمة بالمملكة العربية السعودية عن شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل حافز، والتي شهدت تغيير بالفترة الأخيرة، بعد الإصلاحات التشريعية التي أجرتها المملكة في عدد من المجالات، لتسعى من خلالها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك للنهوض بجميع القطاعات بالدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، وإعانة البحث عن عمل أو حافز يمثل أحد برامج الدعم التي تم إطلاقها من المملكة بهدف تقديم الدعم لفئة الشباب السعودي من العاطلين عن العمل ويجدون صعوبة في إيجاد عمل مناسب، ويتنوع الدعم المقدم في صورة راتب شهري بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبية التي يتم عقدها لرفع كفاءة المتقدمين، والحصول على فرص أكثر في سوق العمل.

شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل حافز

أعلنت الجهات المنظمة بالمملكة وفقًا للنظام الجديد عن عدد من الشروط، التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للحصول على إعانة البحث عن عمل والدعم المقدم عن طريق التسجيل بالبرنامج، وقد جاءت الشروط التي تم إعلانها من الجهات المنظمة بالمملكة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من أبناء المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون المتقدم أحد المقيمين على الأراضي السعودية بصورة دائمة

تقوم لائحة النظام بالإعلان عن الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة.

يجب أن يكون المتقدم قادر على الانضمام لسوق العمل

يجب أن يكون المتقدم جاد فيما يتعلق بالبحث عن فرصة عمل

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 20 سنة ولا يقل عن هذا

يجب أن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم 40 سنة ولا يزيد عن هذا

يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل مسجل كأحد الموظفين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي

يجب ألا يكون المتقدم أحد المسجلين كمستحقين للمعاش التقاعدي

يجب ألا يكون المتقدم أحد المستفيدين من التعويضات التي تقوم المملكة بصرفها للمتعطلين عن العمل

يجب ألا يكون المتقدم أحد المستفيدين من الإعانة التي يتم تقديمها للمتدربين أو الطلاب.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي نشاط تجاري أو ثروة

يجب ألا يكون قد سبق وحصل المتقدم على إعانة البحث عن عمل

كم قيمة إعانة البحث عن عمل

أجرت الجهات المسؤولة بالمملكة عدد من التعديلات على قيمة الدعم التي يتم تقديمها للمستفيدين المسجلين بالبرنامج، لتزيد فترة الدعم حتى 15 شهر، بدلًا من 12 شهر في النظام القديم قبل التعديل، بحيث يحصل المستفيد خلال تلك الفترة على دعم بقيمة: