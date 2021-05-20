التقويم الدراسي 1443 السعودي الجديد وموعد عودة المعلمين والطلاب

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عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1443 السعودي الجديد بعد التعديلات التي طرأت عليه؛ حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية مواعيد الدراسة لهذا العام 1442، من حيث عودة المعلمين 1443، وعودة الطلاب إلى المدارس، وموعد بدء الفصل الدراسي الأول والثاني، ومواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومواعيد اختبارات نهاية العام، وغيرها من التواريخ الهامة في العام الدراسي الجديد.

التقويم الدراسي 1442 السعودي الجديد

اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية التقويم الدراسي 1443 السعودي الجديد لهذا العام، كما أعلنت عن موعد عودة المعلمين 1443 وعودة الطلاب إلى المدارس لهذا العام، وجاء كالتالي:

يبدأ العام الدراسي 1443 في 21 /1 /1443 هـ الموافق ميلاديًا 29 /8 /2021 م “بداية الفصل الدراسي الأول”.

تصل مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول 16 أسبوع، ومثلهم مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

تبدأ اختبارات نصف العام “الفصل الدراسي الأول” في 15 /5 /1443 هـ الموافق ميلاديًا 19 /12 /2021 م.

تبدأ إجازة منتصف العام في 26 /5 /1443 هـ الموافق 30 /12 /2021 م.

يبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثاني في 13 /6 /1443 هـ الموافق ميلاديًا 16 /1 /2022 م.

تبدأ اختبارات نهاية العام في 21 /10 /1443 هـ الموافق ميلاديًا 22 /5 /2022 م.

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 1443 في 3 /11 / 1443 هـ الموافق ميلاديًا 2 /6 /2022 م.

عودة المعلمين 1443

شمل التقويم الدراسي الجديد للمدارس السعودية موعد عودة المعلمين 1443 الذي سيكون في يوم الموافق 4 /1 /1442 هـ، الموافق بالتقويم الميلادي 23 أغسطس 2021 م، وذلك بناءً على تعليمات وزارة التعليم السعودية للخطة المحددة في العام الدراسي الجديد 1443.

أما عن عودة الطلاب 1443 للعام الدراسي الجديد فستكون مع تاريخ بداية الفصل الدراسي الأول 21 /1 /1443 الموافق ميلاديًا 29 /8 /2021 م، ولكن فيما يتعلق بالحضور اليومي للدراسة أو أن الدراسة تتبع نظام التعليم عن بعد لهذا العام فلم يصدر أي قرار بشأنها حتى الآن، وخلال الأيام المقبلة ستحدد وزارة التعليم سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443.

الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي 1443 السعودي الجديد

حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد الإجازات الرسمية التي تحصل المدارس على إجازة رسمية بمقتضاها، وكانت كالتالي:

إجازة اليوم الوطني السعودي 16 /2 /1443 هـ.

إجازة منتصف العام الدراسي 26 /5 /1443 هـ.

إجازة عيد الفطر المبارك 20 /9 /1443 هـ.

إجازة نهاية العام 3 /11 /1443 هـ.

في النهاية نكون قدمنا التقويم الدراسي 1443 السعودي الجديد بعد التعديل، شاملًا موعد عودة المعلمين 1443 وعودة الطلاب إلى المدارس، والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي 1443.