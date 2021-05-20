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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل .. آلية الفصل الدراسي الأول في السعودية في المقال التالي
التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل هو تقويم قامت الحكومة السعودية عبر وزارة التعليم بإطلاقه أول مرة على الموقع الخاص بوزارة التعليم في عام 1435، ويحتوي هذا التقويم على بداية الدراسة للطلاب والإجازات الخاصة بهم وإجازات المناسبات الدينية والوطنية، وقامت الحكومة بإطلاق هذه السنة من أجل الإجابة عن أسئلة الطلاب حول موعد بداية الدراسة للسنة الهجرية الجديدة 1443.
وزارة التعليم التقويم الدراسي 1443 الجديد
- ستبدأ الدراسة في 21/1/1443 والموافق لتاريخ 29/8/2021
- بعد بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول تبدأ إجازة اليوم الوطني في 16/2/1443 الموافق 23/9/2021
- ستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول في 15/5/1443 الموافق للتاريخ الميلادي 19/12/2021
- بداية إجازة منتصف العام في 26/5/1443 والموافق لـ 30/12/2021
- تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد ستة عشر يوم في 16/1/2022 والموافق لـ 13/6/1443
- تبدأ إجازة عيد الفطر في 21/4/2022 والموافق لتاريخ 20/9/1443
- تستكمل الدراسة في 7/10/1443 والموافق لـ 8/5/2022
- بداية الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ستكون في 21/10/1443 والموافق لـ 22/5/2022
- ستبدأ إجازة نهاية العام في 3/11/1443 الموافق 2/6/2022.
قرار وزارة التعليم بناء على ما رفعته وزارة الصحة بخصوص آلية التعليم
قامت وزارة التعليم السعودية بعدما بدأت وزارة الصحة برفع الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مواجهة الأزمة الأخيرة لغرض الحفاظ على صحة جميع الموظفين، حيث قررت الوزارة العودة للتعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفي الجامعات، ويجب على كل الموظفين استخدام تطبيق توكلنا من أجل التأكد من حالة التحصين، كما قامت الوزارة بوضع الاشتراطات المعتمدة من قبل وزارة الصحة بحيث يجب تطبيقها من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 الموافق لـ الأول من 1 أغسطس 2021، على أن يتم تطبيق اشتراطات التحصين في أثناء دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ترفيهي أو رياضي أو ثقافي، أو عند الدخول في مناسبات ثقافية وعلمية واجتماعية، أو عند الدخول في منشآت حكومية أو عند استخدام وسائل النقل، وتختتم الوزارة قولها أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الالتزامات والإجراءات الصحية.
تعديل التقويم التفصيلي الدراسي 2021
حتى تاريخ اللحظة لم يصدر أي تعديل جديد من قبل وزارة التعليم سواء التعليم الجامعي أو العام وستبدأ الدراسة بالتوقيت المذكورة، وفيما يلي صورة عن التقويم الدراسي 2021 من موقع وزارة التعليم السعودية.
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