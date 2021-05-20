البنك السعودي المركزي يوضح الفرق بين الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أنه مع تزايد التعاملات المالية المصرفية الإلكترونية، استوجب على البنوك ابتكار حلول مصرفية إلكترونية تكون جزءًا من حسابتها التقليدية، وأضاف البنك السعودي المركزي (ساما) أن هناك بنوكًا تتيح للعميل التعامل معها من خلال نسخة إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر موقعها على شبكة الإنترنت أو تطبيقها الهاتفي، وتتوفر معها خدمات متنوعة تسهم في خفض كلفة العمالة المخصصة لخدمة العملاء في الفروع البنكية وزيادة الفاعلية نظرًا لعدم الحاجة للتقيّد بوقت أو مكان معين، كما أوضح البنك المركزي أن الحسابات المصرفية الإلكترونية هي حسابات افتراضية يتم إنشاؤها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات المالية.

الفرق بين الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية

الحسابات المصرفية الإلكترونية

توفير وقت العميل وجهده في إتمام معاملاته. تسوية المعاملات وإتمام الصفقات إلكترونيا. إمكانية تحويل أو استلام المبالغ أو سداد الفواتير المحلية إلكترونيا. إدارة العميل لحساباته وإنجاز معاملاته عبر شبكة الإنترنت في أي وقت ومكان. إمكانية شحنها أو ربطها بحساب البطاقة الائتمانية أو الحساب البنكي التقليدي. تحويل الأموال إلكترونيا عبرَ الهواتف وأجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى زيارة المصرف.

الحسابات المصرفية التقليدية

توفر دفتر الشيكات. توفر بطاقة حسم إلكترونية للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. معالجة المستندات التقليدية. مقبولة على نطاق واسع. إمكانية الإيداع والسحب نقدا. إمكانية استخدام بطاقة الحسم الإلكتروني في التسوق الإلكتروني.

عيوب الحسابات المصرفية الإلكترونية والتقليدية

عيوب الحسابات المصرفية الإلكترونية

لا توفر دفتر شيكات. لا يمكنها معالجة المستندات التقليدية. لا يمكن استخدامها في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. ليست مقبولة على نطاق واسع.

عيوب الحسابات المصرفية التقليدية

إمكانية إتمام المعاملات المالية المرتبطة بالحساب خلال ساعات عمل البنك فقط. اشتراط الذهاب إلى البنك لتنفيذ التحويلات وغيرها من الإجراءات.

ما هي الحسابات الإلكترونية

هي حسابات تتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيا من خلال الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب الآلية أو الهواتف النقالة، وهي حسابات افتراضية يتم إنشاؤها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات المالية بهدف التمكن من تنفيذ خدمات مثل تحويل واستلام الأموال أو سداد الفواتير، ويستطيع العميل إجراء جميع معاملاته المالية من خلالها مستخدما معلومات سرية تتيح له الوصول إلى حسابه.