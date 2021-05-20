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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعين 1442 في المقال التالي
رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعين يعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة خريجين الجامعات السعودية وذلك من أجل إن يتم الحصول علي وظيفة ضابط في قوات الحرس الوطني السعودية بعد الإلتحاق بالدورة التدريبية في الكلية.
التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعين
كلية الملك خالد هي واحدة من ضمن الكليات العسكرية التابعة إلي وزارة الحرس الوطني ويتم تدريب الطلاب في هذه الكلية علي العديد من العلوم العسكرية وتدريبات القتال والدفاع عن النفس ويحصل الخريج علي بكالريوس في العلوم العسكرية بعد إتمام الدراسة في الكلية، ويحصل علي وظيفة في الحرس الوطني برتبة ملازم ويتم التدرج في الوظيفة حسب سلم وظائف العسكرين.
شروط كلية الملك خالد
وضعت وزارة الحرس الوطني السعودية العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم في الكلية وتتلخص الشروط في السطور التالية:
- يشترط إن يكون المتقدم للدراسة في الكلية مواطن سعودي الجنسية.
- يجب إن يكون عمرة لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.
- إن يكون حاصل علي شهادة جامعية من الحكومة في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن يكون المتقدم غير مسجل علية أي من القضايا الجنائية من قبل وحسن السير والسلوك.
- إن لا يقل طولة عن 165 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.
- يشترط إن يكون ذو مظهر حسن وذات لياقة بدنية عالية.
- يجب اجتياز الكشف الطبي واختبار اللياقة البدنية.
رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية للجامعين
يتم التقديم في الحرس الوطني إلكترونياً وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الحرس الوطني علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول عن طريق بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة التقديم في الكلية.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- بعد ذلك تكتب بيانات ولي الأمر في المربع المخصص له.
- إدخال بيانات العائلة والأفراد.
- تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- كتابة بيانات المؤهل الدراسي.
- الضغط علي زر التسجيل.
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