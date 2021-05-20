موعد إيداع المساعدات المقطوعة 1442 والاستعلام عن أسماء المستفيدين برقم السجل

موعد إيداع المساعدات المقطوعة 1442، يتسأل كافة المستفيدين من برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن موعد الإيداع حيث إن الموعد يكون مختلف من وقت إلي أخر وذلك لأنه يتم صرف المقطوعة حسب الحالة الأقتصادية للمملكة العربية السعودية وليس في موعد محدد.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة 1442

المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي هي نوع من ضمن المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي العديد من الأسر التي تعاني من ضعف المستوي المادي، ويتم صرف هذه المقطوعة حتي يتم مساعدتهم في شراء الاحتياجات الاساسية وتوفير لهم مصدر دخل إضافي بجانب الرواتب الشهرية التي يحصلون عليها.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

وضع برنامج الضمان الاجتماعي العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم صرف المقطوعة للمستفيد وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يجب إن يكون عمرة لا يقل عن 35 سنة.

يشترط إن يكون المتقدم غير حاصل علي أي نوع من المساعدات المالية في المملكة.

يجب إن يكون المتقدم غير لدية سجل تجاري أو مشروع تجاري يساعد علي تحسين الدخل.

ينبغي إن يكون مستوي الدخل الشهري لة لا يزيد عن 3 الأف ريال سعودي.

يجب إن لا يكون لدي المتقدم عقارات تساعد علي زيادة الدخل الشهري.

إن يكون مسجل في برنامج الضمان الاجتماعي.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة 1442

حتي الأن لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيان عن موعد صرف المقطوعة ولكن من المتوقع إن يتم صرفها في الفترة القادمة وخاصة من بعد صرف راتب الضمان لشهر شوال، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن استحقاق المقطوعة عبر الأتي: