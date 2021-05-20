الموارد البشرية تحدد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وآلية احتسابها

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عمر شويل - جدة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يمكن أن يعملها الموظف خلال العام، كذلك فقد بينت الوزارة أيضاً الطريقة والآلية التي يتم بموجبها احتساب ساعات العمل الإضافية، كذلك فقد بينت أيضاً العقوبات التي يمكن أن تقع على صاحب العمل في حالة عدم التزامه بساعات العامل الإضافية المحددة من قبل الوزارة وتشغيل العامل أكثر من هذه الساعات المعلنة والمسموح بها.

الموارد البشرية تحدد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في العام وآلية احتسابها

أعلنت وزارة الموارد البشرية من خلال بوابة الثقافة العمالية على موقعها الرسمي، عن أن عدم التزام صاحب العمل بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، فإنه سوف يتم توقيع عقوبات على صاحب العمل عبارة عن غرامة قدرها 1000 ريال تتعدد بزيادة عدد ساعات العمل عن المسموح بها والتي تم تحديدها بموجب ما نصت عليه المادة 98 من القانون.

وأضافت الوزارة بأن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي تحتسب للعامل خلال العام هي 720 ساعة عمل ويمكن زيادتها اختيارياً في حالة موافقة العامل على ذلك.

كيفية احتساب أجر العامل عن ساعة العمل الإضافية:-

يتم احتساب أجر العامل أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافية شاملاً البدلات مضاف إليها 50 من الأجر الأساسي وفقاً لما حددته المادة 107 من نظام العمل ووفق القرار الوزاري المنظم لذلك رقم 178743 والصادر بتاريخ 27/9/1440.

وأكدت على أن ساعات العمل الفعلية لا يدخل ضمنها الفترات التي تخصص للراحة والصلاة والطعام والتي يتم تنظيمها خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية في اليوم الواحد بدون الحصول على فترة للراحة لا تقل عن نصف ساعة في كل مرة من مجموع ساعات العمل، ويجب ألا يبقي العامل في مكان عمله أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.