سعر شانجان cs95 بلاتينيوم دبل 2022 تقسيط بدون مقدم

في الوقت الذي تتواصل فيه عروض تقسيط شانجان cs95 بلاتينيوم 2021 تم الكشف عن سعر ومواصفات شانجان cs95 بلاتينيوم دبل 2022 التي بدأت عملية الحجز لها لدى وكيل شانجان في السعودية حيث تحظى هذه السيارة بإقبال كبير من قبل شريحة عريضة من المستهلكين باعتبارها إحدى سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم وذات الكفاءة العالية في الأداء والمزايا التقنية والتكنولوجية التي تجعل منها سيارة جديرة بالتجربة لتقييمها على الطرق خاصة وأنها تأتي مع 3 أنظمة للقيادة وهي النمط العادي والنمط الرياضي ونمط القيادة في الطين والطرق الوعرة.

مواصفات شانجان cs95 بلاتينيوم دبل 2022

تأتي شانجان سي اس 95 موديل 2022 مع محرك تيربو بسعة 2.0 لتر وبأربع اسطوانات V4 ومزود بـ16 صماماً مع أقصى قوة تصل إلى 233 حصانًا قادر على توليد عزم دوران أقصى يقدر بـ360 نيوتن في المتر مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات بتقنية ايكو بوست وهي إحدى سيارات الدفع الرباعي مع نظام التحكم بالجر حيث تأتي مع العديد من الكماليات مثل شاشة لمس ملونة عالية الدقة و4 كاميرات خلفية للمساعدة في ركن السيارة وبروجيكتور يحمل شعار شانجان اسفل المرايات مع شاحن جوال لاسلكي وصندوق خلفي كهربائي.

سعر شانجان CS95 Platinum دبل 2022

يصل سعر شانجان CS95 بلاتينيوم دبل 2022 في السعودية إلى حوالي 100 ألف ريال بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة ويصل سعر شانجان CS95 Platinum دبل 2022 في السعودية بعد إضافة الضريبة إلى قرابة 115 ألف ريال وهذا هو السعر النقدي أما عند التقسيط فهناك متغير آخر سوف يضاف إلى السعر وهو نسبة الزيادة السنوية التي يفرضها البنك أو وكالات السيارات التي تقدم عروض تقسيط السيارات الجديدة وسوف نحسب بشكل عملي سعر شانجان CS95 موديل 2022 بالتقسيط كما يلي:

بافتراض أن الربح السنوي 15 % على 5 سنوات أي حوالي 75 ألف ريال وبالتالي يصبح السعر الإجمالي شاملًا الضريبة والأرباح السنوية 190 ألف ريال تقريبًا ويمكن التقسيط بطريقتين الأولى التقسيط بدون مقدم ويتم خصم 40 % من الثمن لنهاية المدة ويتوزع الباقي على 60 قسطًا أما الطريقة الثانية فهي دفع مبلغ مقدم يتم خصمه من ثمن السيارة وبالتالي يتناقص القسط الشهري.