نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار وتجديد رخصه القيادة الكترونيا بخطوات سهله لجميع السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار وتجديد رخصه القيادة من اهم الخدمات التي تقدمها مديريه الأمن عبر منصة ابشر والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للمنصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان حديثا أيضا بصفحه المنصة علي رخصه القيادة الرقمية وكيفيه الحصول عليها علي الجوال بكل سهوله وعن الهوية الرقمية عبر الجوال وكيفيه تفعيلها من خلال منصة ابشر الإلكترونية، والآن سوف نقوم بشرح إصدار وتجديد رخصه القيادة بالتفصيل أيضا ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الحصول عليها الكترونيا من خلال هذه المقالة.

إصدار رخصه القيادة

أعلنت المديرية عن رخصه القيادة وكيفيه استخراجها والتي يمكن الحصول عليها بكل سهوله والتي تساعدك علي التحرك داخل المملكة دون ارتكاب أي مخالفه مروريه بسببها، وكما تم الإعلان أيضا عن الرسوم الخاصة بالخدمة وهي 200 ريال وعن المستهدفين من الخدمة وهما المواطن والمقيم.

شروط أصدار رخصه آلقيادة

كما تم الإعلان عن الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول علي الرخصة وهي كالاتي:

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عام.

يجب أجراء كشف طبي والحصول عليه.

دفع الرسوم المكررة للخدمه.

اجتياز الاختبار النظري في المدارس الخاصة بتعليم القيادة التي تشرف عليها الإدارة العامه للمرور.

اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة ويعفي من هذا الاختبار من لديه رخصه أجنبية أو دوليه ويكونون ساريين ومعترف بها من إدارة المرور.

تجديد رخصه القيادة الكترونيا

كما تم الإعلان عن تجديد رخصه القيادة الخاصة الكترونيا عبر منصة ابشر بعد سداد رسوم الخدمة وهي 40 ريال للسنه للرخصه الخاصة و 200 ريال لرخص الدراجات النارية لمده 10 سنوات كما تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المفعلين والمسجلين بمنصة ابشر.

شروط تجديد رخصه القيادة

كما تم الإعلان عن الشروط اللازمة لتجديد الرخصة وهي كالاتي:

تقتصر الخدمة علي الرخص الخاصة ورخص الدراجات النارية.

تسديد جميع رسوم الخدمة.

تسديد المخالفات المرورية إن وجدت.

تجديد رخصه الدراجة النارية 10 سنوات.

وجود فحص وكشف طبي مقدم من خلال المراكز الطبية المعتمدة.

خطوات تجديد رخصه القيادة

كما تم الإعلان عن طريقه وتجديد الرخصة الكترونيا وذلك عبر الخطوات الأتية: