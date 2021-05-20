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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد أمانة جدة والوصول للخدمات الاستعلامية إلكترونيًا في المقال التالي
تقوم أمانة جدة بجميع الخدمات التي من شأنها العمل على تطوير وتحسين كافة الضواحي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وما تضم المدينة من مرافق، وتقوم الإدارة بكافة الإجراءات الخاصة بالتخطيط العمراني وخدمات التطوير والتمهيد للطرق والشوارع وكذلك خدمات الإنارة وغيرها من الخدمات الأخرى التي من شأنها خدمة مختلف طبقات السكان بالمنطقة، وتتيح أمانة جدة للراغبين إمكانية حجز موعد أمانة جدة، عبر منصة الإدارة الإلكترونية بكل سهولة من خلال الخطوات التي سنقوم بتوضيحها.
حجز موعد أمانة جدة
تتيح أمانة جدة عبر موقعها الإلكتروني للمستفيدين، إمكانية الوصول للعديد من الخدمات الرائعة بكل سهولة، ومن أبرز الخدمات التي يمكن الوصول إليها حجز موعد للتوجه لمكاتب الخدمة التابعة لها والحصول على الخدمات التي يتم تقديمها، ويتم حجز الموعد من خلال اتباع الآتي:
- قم بالدخول على رابط منصة أمانة جدة الإلكترونية الرسمية
- قم بالدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية
- قم بالنقر على خدمات العملاء
- قم بالنقر على تسجيل عملاء الأمانة
- ستقوم المنصة بعدها بنقلك لنافذة جديدة لاستكمال الخدمة، قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
- قم بالنقر على كلمة دخول
- قم بالنقر على حجز موعد من قائمة الخدمات الإلكترونية
- قم بإدخال رقم الهوية وغيرها من البيانات المطلوبة للخدمة
- قم بتحديد اليوم المناسب واختيار التوقيت المناسب من بين المواعيد المتاحة
- قم بعد الانتهاء بطباعة الموعد الذي قمت بحجزه لاصطحابه أثناء التوجه لمكتب الخدمة.
خدمات أمانة جدة الاستعلامية
توفر أمانة جدة عبر موقعها الإلكتروني بجانب خدمة حجز موعد، العديد من الخدمات الاستعلامية والتي يمكن من خلالها متابعة المعاملات التي يتم إجرائها من خلال الأمانة، ويقوم المستفيد بالوصول للخدمات الاستعلامية في تلك الحالة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة أمانة جدة الإلكترونية
- قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم على المنصة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
- قم بالنقر على كلمة دخول بعد الانتهاء
- قم بالنقر على الاستعلام عن معاملة من النافذة الرئيسية
- ستقوم المنصة بنقلك إلى نافذة جديدة يطلب خلالها إدخال بعض البيانات
- قم بإدخال البيانات المطلوبة للخدمة وتحديد نوع المعاملة التي ترغب في الاستعلام عنها وكذلك رقم الإيصال.
- قم بعد الانتهاء من إدخال البيانات بمراجعتها للتأكد من صحتها
- قم بالنقر على استعلام
- انتظر حتى تقوم المنصة بعرض جميع البيانات المطلوبة حول المعاملة التي قمت بالاستعلام عنها، والتي يمكنك الاحتفاظ بها بكل سهولة.
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