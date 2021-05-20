تم تأسيس صندوق التنمية العقارية السعودي في عام 1394 هجرياً، 1974 ميلادى، حيث أن هذا الصندوق يهدف إلى تقديم القروض لكي يتم مساعدة المواطنين السعوديين المستفيدين للحصول على المسكن الملائم في أنحاء السعودية، ولذلك أوضح صندوق التنمية العقارية عن تحديث كافة البيانات من خلال الخدمات الإلكترونية وهذا لكي يتم توفير صندوق التنمية العقارية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن صندوق التنمية قام بتوفير العديد من خدمات الدفع إلكترونياً، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقوم بعرض الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالمواطنين المستفيدين، حيث أن نقوم بتوضيح خطوات تحديث صندوق التنمية العقاري للمواطنين السعوديين.

الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالمستفيدين :

خدمة خطاب الافادة.

خدمة الاستعلام الشامل.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية السعودي أعلن عن شمول الخدمات التي تم تقديمها على شراء الوحدات السكنية الجاهزة، ولذلك يمكن تمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، حيث أن الدعم للتمويل القائم، وشراء الوحدات السكنية، وهذا لا تزال قيد الإنشاء على الإطلاق.

خطوات تحديث صندوق التنمية العقاري :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقاري. ثم بعد ذلك الدخول على خدمات المواطنين. يجب على المستفيد النقر على تحديث البيانات الشخصية. يجب بعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يجب على المستفيد إدخال كافة المعلومات المطلوبة.

تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري :

صندوق التنمية العقاري يقوم على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي مباشرةً، حيث أن خدمة إصدار الفواتير وسدادها، وخدمة الحصول على صورة الصك، وخدمة حجز المواعيد لكي يتم حجز المواعيد لزيارة أحد الدوائر التابعة الخاصة لصندوق التنمية العقاري، حيث أن هذا مراعاة ظروف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).