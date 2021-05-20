نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف ادخل بلاك بورد التقنية.. مواعيد تسجيل الكليات التقنية ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول بلاك بورد التقنية blackboard يحتل بحث الطلاب في الجامعات بالمملكة السعودية بعد تفعيل نظام التعليم عبر الفصول الافتراضية خاصة بعد ثبوت فعالية التعليم عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يقدم لكم موقع ثقفني في هذا المقال رابط منصة المؤسسة العامة للتدريب التقني.

نقدم شرح التسجيل بكلية البلاك بورد التقنية هو الوسيلة البديلة لمتابعة التعليم عن بعد من خلال البلاك بورد الخاص بجميع الجامعات السعودية 2021، ويتم تسجيل دخول بلاك بورد التقنية ٢٠٢١ من خلال تسجيل البلاك بورد الكلية التقنية السعودية بالاسم من خلال إتباع الخطوات التالية.

كما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني بالتعاون مع بلاك بورد الكلية التقنية السعودية عن مواعيد التسجيل في الكليات التقنية 1443 للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي الحالي، يبحث الطلاب الجدد عن مواعيد تسجيل الكلية التقنية ١٤٤٣.

نظام البلاك بورد ما هو ؟

البلاك بورد هو نظام إلكتروني عالمي للتعليم عن بعد ضمن أحدث استراتيجيات التعليم العالمية، والذي انتشر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

تعتمد فكرة البلاك بورد على إنشاء الفصول والمدارس الافتراضية المباشرة بين المدربين والمتدربين إلكترونيا والتواصل مباشرة، وإعادة حضور ومشاهدة المحاضرات أونلاين.

ويتيح بلاك بورد للطالب اختيار برامج ومواد الدراسة، ويوفر الدعم الفني الإجابات والتساؤلات للمتدربين حول كيفية اختيار وتسجيل مواد الدراسة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الكلية تسهيلا على الطلاب.

مميزات البلاك بورد blackboard الكلية التقنية

تسجيل ايام الغياب والحضور ومتابعة عدد الساعات التي تم حضورها للحصول على التقييم العام.

يسهل نظام البلاك بورد التدرب خلال وقت سريع.

تضم المنصة عدد كبير من الحضور ما يزيد من سرعة التدريب المهني والتقني.

التسجيل في كلية بلاك بورد التقنية 2021

البلاك بورد هو سيستم الكتروني جامعي للتعليم عن بعد، ويشمل نظام بلاك بورد التقنية جميع كليات التقنية بجميع الجامعات السعودية.

ويسهل البلاك بورد التواصل بين المدرب والمتدربين وفتح الحوار والنقاش بين المحاضر والطلاب، لخلق الفرص الكاملة أمام الطلاب في تعويض الحضور الفعلي.

بلاك بورد blackboard الكلية التقنيه هو نظام تابع لـ بوابة التدريب الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية.

تسجيل دخول بلاك بورد التقنية

يتم تسجيل دخول بلاك بورد التقنية من خلال التوجه إلى موقع بورد رابط blackboard learn ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ويتم التسجيل في بلاك بورد التقنية للمرة الأولى من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بكتابة آخر ٣ أرقام من رقم التعريف الخاص بك.

ادخل كلمة المرور رقم الهوية الخاص بك.

أنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

يمكن تغيير كلمة المرور، ثم تسجيل الدخول من جديد بعد تغيير كلمة المرور باستخدام رقم الجوال.

مواعيد التسجيل في الكليات التقنية ١٤٤٣

ويبدأ التسجيل في الكليات التقنية برامج البكالوريوس ١٤٤٣ بمختلف فروع كليات التقنية السعودية خلال المواعيد التي وضعتها المؤسسة العامة للتدريب التقني، على النحو التالي:

يبدأ التسجيل في الكليات التقنية ١٤٤٣ برامج البكالوريوس يوم ١٠/١١/١٤٤٢

يغلق تسجيل الكليات التقنية برامج البكالوريوس ١٤٤٣ يوم ٢٠/١١/١٤٤٢.

التسجيل في بلاك بورد التقنية tvtc

وضعت مؤسسة التدريب العامة في السعودية للتدريب التقني رايات rayat tvtc للتسهيل على الطلاب تسجيل المسارات من خلال طريقة تقنية المنصات الإلكترونية لتوفر على المتدربين تسجيل black board بالخطوات التالية: