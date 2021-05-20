نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسرة من بنك التنمية .. تعرف على طريقة التقديم في المقال التالي
نتعرف من خلال المقال على كافة المعلومات التي تخص تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، والذي يعد من أهم القروض التي تعتمد عليها الكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستوى معيشي أفضل، وفيما يلي نتعرف على قيمة القرض وكيفية التقديم للحصول عليه.
تمويل الأسرة من بنك التنمية
قرض الأسرة هو عبارة عن تمويل يقدمه البنك للأسر من محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إعانتهم على أعباء الحياة وسد حاجاتهم المتنوعة.
قيمة قرض الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية
تستطيع الأسر التي تتوافر بها الشروط أن تحصل على قرض الأسرة الذي يقدمه بنك التنمية السعودية من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة وتحقيق حياة كريمة، حيث تصل قيمة التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي يتم سدادهم على هيئة أقساط شهرية.
كيفية التقديم للحصول على القرض
هناك خطوات يجب أن يقوم بها المتقدم للحصول على القرض، حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.
- الضغط على تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة عبر النفاذ الوطني الموحد.
- الضغط على أيقونة “منتجات” الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- اختيار منتجات الأفراد، ثم الضغط على المنتجات الاجتماعية.
- النقر على “منتج قرض الأسرة”، وإدخال البيانات اللازمة بشكل دقيق سواء كانت معلومات شخصية أو معلومات عن مكان العمل الخاص بالمستفيد.
- رفع المستندات المطلوبة.
- إعادة كتابة رمز التحقق المرئي للتأكد من أن المستخدم ليس روبوت.
- النقر على خانة الموافقة على جميع الشروط والأحكام.
- الضغط على تقديم الطلب، ثم الحصول على رقم المتابعة عن طريق موقع البنك.
- للاستعلام عن حالة الطلب يتم الدخول على “طلباتي”، ثم إدخال رقم المتابعة، والنقر على “استعلام”.
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