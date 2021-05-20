خطوات التسجيل في تطبيق مصرف الراجحي

التسجيل في تطبيق مصرف الراجحي، التسجيل في تطبيق مصرف الراجحي واحد من الخدمات التي يقدمها المصرف للعملاء للتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات التي يرغبون بها والاستعلام عنها حيث يوفر ذلك الكثير من الوقت بدلًا من الذهاب إلى المصرف والإستعلام عن المعلومات المطلوبة، ونعرض عليكم طريقة التسجيل في تطبيق مصرف الراجحي.

خطوات التسجيل في تطبيق الراجحي

يتمتع مصرف الراجحي بشعبية كبيرة بين الأشخاص في المملكة العربية السعودية ويقدم تطبيق مصرف الراجحي الكثير من الخدمات للعملاء، حيث يعتبر التطبيق معتمد بشكل رسمي بالسعودية ومن خلاله يمكن إجراء الكثير من المعاملات ولكن يجب أولًا لاستخدام تطبيق مصرف الراجحي التسجيل بالتطبيق من خلال مجموعة من الخطوات هي:

فتح الموقع الرسمي لتطبيق مصرف الراجحي. ومن يسار الشاشة نختر زر مباشر لتظهر الصفحة الإلكترونية المخصصة لللتسجل في موقع مصرف الراجحي ومنها نختر زر التسجيل. عندما تظهر صفحة التسجيل يجب على المتقدم أن يضع البيانات المطلوبة منه مثل كلمة السر وأيضًا اسم المستخدم والنقر على زر الدخول. ويطلب الموقع بعد ذلك من المستخدم أن يقوم بوضع رقم الحساب الشخصي وبطاقة الفيزا وكلمة السر والتسجيل. وبعد التسجيل يتم التوجه للصفحة التالية التي تحمل الكثير من الخيارات نختر منها الأفراد وبعد ذلك تسجيل. يكتب الاسم المستخدم وكلمة السر ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لإنجاح التسجيل.

شروط فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي

يجب على الراغبين في فتح حساب بمصرف الراجحي أن تتوفر بهم الشروط التالية: