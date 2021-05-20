طرق التواصل مع ستاربكس السعودية ورقم الموحد

التواصل مع ستاربكس السعودية، واحد من أشهر المقاهي بالسعودية والعالم هو مقهى ستاربكس حيث اشتهر بتقديم أجود أنواع القهوة والمشروبات الساخنة والباردة مع مجموعة من المخبوزات الشهية والطازجة مثل الكرواسون بأنواع حشو مختلفة، وهناك الكثير من فروع ستاربكس بالسعودية نقدم لكم أماكن تلك الفروع والتواصل مع ستاربكس بالسعودية.

فروع مقهى ستاربكس السعودية

للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها مقهى ستاربكس في تقديم المشروبات الساخنة والباردة قد تمكن من إنشاء الكثير من الفروع حول العالم حوالي 16 ألف مقهى ستاربكس في مناطق مختلفة، وبكل منطقة أكثر من فرع وفي السعودية هناك 20 فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية المختلفة، ويختص مقهى ستاربكس بتقديم أجود أنواع القهوة سواء كانت قهوة باردة أو قهوة ساخنة، ويقدم تلك الخدمات بأسعار قد تكون مرتفعة بعض الشيء ولكنها تتناسب مع جودة الخدمة، كما وفي كل منطقة يتميز المقهى بمنيو أو قائمة طعام متشابهة في الكثير من الأشياء ولكنها تختلف في أشياء أخرى بسيطة وفقًا للمنطقة المتواجد بها الفرع وأكثر الأشياء طلبًا.

الرقم الموحد لستاربكس

يحمل ستاربكس ما يقرب من 20 فرع في أنحاء السعودية مثل المنطقة الشرقية وكذلك في جدة وفي الرياض وهناك رقم موحد للاتصال بالمقهى والإستعلام عن أي شيء وحجز الأوردرات بالإضافة لمجموعة أخرى من طرق التواصل مع مقهى ستاربكس وهو: