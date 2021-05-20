نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج التدريب التعاوني من شركة STC في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التدريب التعاوني من STC، تتيح شركة stc شركة الاتصالات السعودية برامج تدريبية تعاونية للراغبين في التدريب بشركة Stc، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة التقديم والشروط المطلوبة للتقديم بتلك البرامج وذلك لهيبة شركة الاتصالات السعودية وقيمتها الكبيرة فهي من أكبر شركات الاتصالات بالسعودية.

برامج التدريب التعاونية من شركة الاتصالات السعودية وطريقة التقديم

يقدم برنامج التدريب التعاوني من STC للأشخاص حديثي التخرج والخريجين والخريجات بالكثير من التخصصات التي تتوافق مع متطلبات الشركة، ويتميز ذلك البرنامج التدريبي بأنه يمنح للمتدرب فترة تدريبية مميزة وتكسبه الكثير من الخبرات التي تجعله ينجح في متطلبات سوق العمل.

ويمكن التقديم في برنامج التدريب من Stc كالتالي:

فتح رابط شركة الاتصالات السعودية الإلكتروني . بمجرد ظهور الصفحة الأساسية اختر توظيف ومن القائمة الفرعية اختر وظائف STC. وبعد ذلك التوجه لاختيار التدريب التعاوني وكذلك برامج التدريب ومن ثم زر التقدم الآن. يتم بعد ذلك البحث عن تبويب التدريب المراد التقدم به. يجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب بالمنصة والتقديم بكل سهولة بالبرنامج.

شروط التسجيل في برنامج STC للتدريب التعاوني

ويجب أن تراعى جميع الشروط التالية للراغبين في التقديم ببرنامج التدريب من شركة STC وهي:

شرط أساسي بالمتقدم أن يمتلك الجنسية السعودية سواء كان ذكر أم أنثى.

الحصول على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للعمل بشركة STC وذلك كحد أدنى.

الخبرة ليست شرط أساسي مطلوب خبرة حد أدنى من لا خبرة حتى سنتين خبرة.

امتلاك مهارات التواصل والاتصال مع الجميع.

التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة أو بصورة جيدة على الأقل.

مزايا التدريب بشركة الاتصالات السعودية

التدريب بشركة الاتصالات السعودية يوفر للمتدرب مجموعة كبيرة من المزايا منها: