نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي من خلال أبشر ورقم الاقامة أو الهوية في المقال التالي

هناك الكثير من الخدمات الالكترونية المقدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية والتابعة لوزارة الداخلية السعودية، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكن الاستعلام عنها بشكل بسيط وسهل، من خلال التواصل مع الإنترنت ومعرفة كل ما يخص التأمين الطبي سواء كان للمواطنين أو المقيمين بالمملكة، عن طريق رقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي. طريقة أبشر للاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي: تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين بالمملكة. ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني أبشر الضغط على كلمة هنا .

. وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة الأفراد ويتم تسجيل البيانات الخاصة من حيث الإسم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

ثم نقوم بالضغط على خانة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة الاستعلامات الإلكترونية ومنها إلى خانة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي.

ويتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث رقم الإقامة ورمز التحقق المرئي.

ثم نقوم بالضغط على خانة العرض.

وبالتالي سوف تحصل على رسالة باللون الأخضر تأكد ان صلاحية التأمين الطبي الخاصة بك ما زالت سارية. طريقة الاستعلام عن التامين الطبي من خلال رقم الاقامة: ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمجلس الضمان الصحي التعاوني والضغط على كلمة هنا .

. وبعد ذلك نقوم بتسجيل جميع البيانات الخاصة من حيث رقم الهوية ورقم الإقامة وتسجيل رمز التحقق المرئي.

ثم نقوم بالضغط على خانة الموافقة.

وبعد ذلك سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة عن صلاحية التأمين الطبي. طريقة الاستعلام عن تأمين صحي برقم الهوية: يتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

وتسجيل جميع البيانات الخاصة من أجل تسجيل الدخول على الموقع من حيث كلمة المرور ورقم الإقامة وكلمة السر.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم نقوم بالضغط على خانة الجوازات ثم نقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث رمز التحقق المرئي و رقم الإقامة أو رقم الهوية ثم نقوم بالضغط على خانة العرض.

وبعد ذلك سوف تظهر جميع البيانات الخاصة التي تود الاستعلام عنها. الفئات المستفيدة من التأمين الطبي: توفر المملكة العربية السعودية التأمين الطبي لكافة المقيمين داخل المملكة لغير السعوديين الذين يعملون بالقطاع الحكومي.

كافة أفراد الأسرة لاذين يعملون بالقطاع الحكومي أو الذين مقيمين ولا يعملون فى أى من القطاع الخاص أو السابق ذكره.

كافة السعوديين الذين يعملون داخل القطاع الخاص.

أي فرد يقوم بتقديم طلب الإنضمام إلى القطاع الصحي بالمملكة. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي من خلال أبشر ورقم الاقامة أو الهوية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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