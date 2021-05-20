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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في معروف هي من ضمن الخدمات التي يقدمها برنامج معروف في المملكة العربية السعودية لكافة الأشخاص من أجل تحسين عمليات البيع والشراء عن طريق الإنترنت، وتلك الخدمة تابعة لوزارة التجارة بالإضافة إلى تعاونها مع المؤسسة الخاصة بثقة خدمات الأعمال.

ما هي شروط التسجيل في معروف؟

هناك بعض الشروط التي ينبغي أن توافر لكي يُمكنك التسجيل به، فهو لا يُطلب شروط في غاية الصعوبة وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

إمكانية استعمال خدمة معروف من قبل كافة الأشخاص دون استثناء.

ضرورة عدم الإعلان عن أي سلعة أو نشاط يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ينبغي عمل الفحص المخبري لجميع السلع المُباعة.

لابد من إدخال جميع المعلومات التي تخص السلعة بدقة دون أي خطأ أو إغلاط.

يشترط موافقة الجهات الحكومية قبل الإعلان عن السلع.

ضرورة تصنيف السلع ووضعها في القوائم المناسبة.

عدم التعدي على حقوق الملكية أو تعدي التاجر على تقييم المستخدمين.

الموقع يخلي مسؤوليته عن تعويض التاجر في كافة الأحوال.

ضرورة تقبل حدوث حذف لأي سلعة أو منشأة غير حاصلة على تصريح.

طريقة التسجيل في معروف

لكي تتمكن من التسجيل في معروف دون وجود سجل تجاري يُمكنك هذا عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمعروف من خلال النقر هنا.

بعد ذلك أنقر على أيقونة الدخول ثم أختر النفاذ الوطني الموحد وبعدها سوف تحول إلى البوابة الخاصة به.

قم بإدخال كافة البيانات في الخانات الشاغرة لها بدقة والتأكد من صحتها.

بعد ذلك أدخل كلمة المرور ثم الرمز المرئي ثم أضغط على أيقونة التالي.

اختر التسجيل بدون سجل ثم أنقر على أيقونة التالي ثم قم بإدخال بيانات المتجر والمتمثلة في اسم المتجر، ورقم الجوال، والبريد، ونظام الاسترجاع.

بعدها قم بوضع حسابات المتجر على الموقع الرسمي للتواصل الاجتماعي ثم أضغط على اسم المتجر لكي تحصل على الكود ثم أنسخه إلى صفحة html لكي تم ربطه بمعروف.

كيفية تحميل تطبيق معروف

يرغب الكثيرون من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في الحصول على تطبيق معروف لكي يحصلون على الخدمات المُقدمة من قبله، لذا يُمكنك تحميله لكافة أنواع الهواتف عن طريق ما يلي:

لكي تحمله على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي.

قم بتحميله للهواتف الايفون من قبل متجر آب ستور.