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عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد لقاح كورونا في السعوديه من أكثر الأمور بحثاً على الإنترنت خلال الآونة الأخيرة نظراً للظرف التي تمر بها البلاد لتفشي جائحة كورونا وخشية من الإصابة به يبادر الأشخاص في السعودية للحصول على اللقاح، لذا وفرت وزارة الصحة إمكانية الحصول عليه لكافة الأشخاص سواء للمواطنين أو المُقيمين بها.

طريقة حجز موعد لقاح كورونا في السعوديه

وفرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لكافة الأشخاص سواء المواطنين أو المقيمين بها إمكانية الحصول على لقاح كورونا، لذا يُمكنك حجز موعد لكي تحصل عليه من خلال ما يلي:

الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بتطبيق صحتي.

بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك وهي رقم الهوية، وكلمة المرور ثم أنقر على خانة تسجيل.

في حال دخولك إلى الصحفة الخاصة بالتطبيق ستجد إشعار حجز موعد.

أنقر على الإشعار وسوف يتطلب منك الإجابة على هل تلقيت لقاح كورونا أم أحد التابعين.

إذا كنت المتقدم لطلب الحصول على تطعيم كورونا أنقر على أنا وإذا لم تكن فأضغط على التابعين ولكن ينبغي أن تقوم بإضافة المعلومات التي تخصهم.

يُعرض عليك مجموعة من الاسئلة ينبغي عليم الإجابة عنها خاصة بجائحة كورونا ثم أسئلة عن الجسم وكل ما يخصه.

ستظهر لك رسالة تفيد تقديم الطلب وأنه سيتم مراجعته من الجهة المختصة.

وبعد الفحص سيتم إبلاغك بتاريخ ووقت الذهاب لمكان تلقي اللقاح.

تحميل تطبيق صحتي لحجز موعد التطعيم

وزارة الصحة بالمملكة وفرت تلك التطبيق لكي تُساهم في منع التزاحم بين المواطنين للحصول على اللقاح، ولكي تقوم بحجز موعد ينبغي عليك الحصول على هذا التطبيق على الجوال الخاص بك، حيث وفرته لكافة الهواتف سواء تعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون، لذا سوف نوضح لكم فيما يلي:

وفي حالة امتلاكك هاتف يعمل بنظام الأندرويد فتستطيع الحصول على التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي .

. إذا كنت تملك هاتف أيفون وترغب في الحصول عليه يُمكنك تحميله من آب ستور.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة حجز موعد لقاح كورونا في السعوديه وذكرنا كل ما يخص تلك الموضوع، ونود أن ينال إعجابكم.