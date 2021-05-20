زادت محركات البحث عن طريقة التقديم في إعانة البحث عن عمل من قبل الأشخاص في المملكة العربية السعودية رغبةً في الحصول على تلك الدعم، ولكن ينبغي توافر بعض الشروط التي حددتها الجهة المختصة بصرفها، وسوف نتطرق للمزيد من التفاصيل عبر السطور القادمة.

ما هي شروط التقديم على معونة البحث عن عمل؟

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على معونة البحث عن عمل وهي:

لابد من ان يكون سعودي الجنسية ومُقيم بها بشكل دائم.

يشترط أن يكون لديه القدرة على العمل ويسعى بالفعل للحصول عليه.

ينبغي ألا يقل عمره عن 20 عام وألا يتجاوز 40.

ضرورة ألا يكون موظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ينبغي ألا يكون حاصل على معاش تقاعدي أو تعويض ضد التعطل أو معاش من قبل الضمان.

يجب ألا يكون طالب أو متدرب وألا يكون مالكاً لنشاط تجاري.

لابد ألا يتجاوز دخله الشهري الحد المانع من الحصول.

يلزم ألا يكون استفاد من قبل تلك المبادرة من قبل.

ينبغي عليه الحصور في الموعد المُحدد وتقديم جميع الأوراق المطلوبة.

طريقة التقديم في إعانة البحث عن عمل

لكي يُمكنك التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة البحث عليك اتباع الخطوات التالية وهي:

الاتجاه إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة طاقات الإلكترونية .

. أنقر على خانة الباحث عن العمل وسوف يتم نقلك إلى نافذة بها الكثير من البيانات المطلوبة.

البيانات هي رقم الهوية، واسم المستخدم، وكلمة المرور، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

التأكد من صحة البيانات ثم أنقر على خانة تسجيل.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

آلية صرف مبالغ إعانة البحث عن عمل

تم تحديد آلية الصرف من قبل الجهة المختصة 15 شهر وهي كالتالي:

أول أربعة شهور سوف يتم صرف 2000 ريال سعودي فقط لكل شهر.

الأربعة شهور الثانية سيكون المبلغ 1500 ريال لكل شهر أيضاً.

أما الأربعة شهور الثالثة سوف تحصلون على 1000 ريال فقط في كل شهر.

الثلاثة الأخيرة ستحصلون على 750 ريال سعودي لكل شهر.

إلى هنا وصلنا لنهاية مقالنا طريقة التقديم في إعانة البحث عن عمل ونود أن ينال إعجابكم.