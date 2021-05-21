رابط تسجيل دخول بلاك بورد بوابة التدريب الإلكتروني التقنية blackboard موعد بدأ وإغلاق التقديم

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول على بلاك بورد بوابة التدريب الإلكتروني التقنية blackboard ومواعيد بدأ فتح باب التقديم والتي تحظى بعملية بحث مكثفة خلال هذه الفترة من العام، خاصة مع تفعيل التطام الخاص بالتعليم عن بعد من خلال الفصول الافتراضية التي تقدمها بوابة التدريب الإلكترونية بلاك بورد للجامعات السعودية، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترات الماضية من شهر مارس 2020، بدأ الاتجاه إلى التعليم عن بعد من خلال فصول افتراضية سواء بالمدارس أو الجامعات بالمملكة، وكان لبوابة التدريب الإلكترونية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كان لها دور هام في التعليم العالي بالجامعات والكليات بالمملكة.

رابط تسجيل الدخول بلاك بورد باستخدام بوابة التدريب الإلكتروني blackboard

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الجامعات السعودية قد اتخذت من بوابة التدريب التقني بلاك بورد وسيلة من وسائل التعلم الإلكتروني، هذا وقد وجدنا تعاظم في عمليات البحث البلاك بورد للعديد من الجامعات منها على سبيل المثال الجامعات التالية:

جامعة تبوك.

بلاك بورد المجمعة.

جامعة القصيم البوابة الإلكترونية.

بانر جامعة حائل.

تسجيل دخول جامعة الحدود الشمالية بلاك بورد.

بلاك بورد كلية الأمير سلطان.

شرح طريقة التسجيل في بلاك بورد التقنية

لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم بالشرح الوافي كيفية التسجيل في بلاك بورد التقنية، خاصة بعدما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن موعد التقديم والتسجيل بالكليات التقنية للعام الدراسي الجديد 1443، وذلك بالتعاون مع بلاك بورد الكلية التقنية، ويجب أولا أن تعرف على ما هو نظام بلاط بورد، خاصة لم يستخدم هذا النظام للمرة الأولى.

التسجيل في بوابة التدريب الإلكتروني “البلاك بورد”

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن من خلال بلاك بورد اختيار البرامج والمقررات الدراسة التي يرعب الطلاب في دراستها، كما يقدم نظام بلاك بورد دعم فني لمستخدميه بصورة لائقة ومهنية، وذلك من خلال طرح الأسئلة والإجابات عليها، كما يتميز برنامج بلاك بورد بالعديد من الخصائص والمميزات ومنها على سبيل المثال ما يلي:

يمكن من خلال النظام القيام بتسجيل الحضور والغياب.

احتساب ساعات الدراسة والحضور.

تقديم تقيم مستمر طوال قترة التدريب.

السرعة والإنجاز في التدريب.

تسجيل دخول بلاك بورد التقنية

يمكن للطالب أو المتدرب أن يقوم بتسجيل دخول بلاك بورد التقنية عن طريق رابط موقع بورد بوابة التدريب الالكتروني blackboard learn التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واتباع التالي:

كتابة اسم المستخدم

إدخال كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

إعادة تعين كلمة المرور في حال فقدانها

إدخال اسم المستخدم ثلاثي في حقل الاسم الأول.

كتابة اسم العائلة في حقل اسم العائلة.

كتابة الرقم الأكاديمي للمتدرب “رقم رايات” أو اسم المستخدم للمدرب “حساب المؤسسة” أو كتابة البريد الإلكتروني في خانة البريد.

الضغط على خيار إرسال.

سوف تصلك رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك ( بريد رايات) وفيها رابط إعادة تعين كلمة المرور.

ويجب ملاحظة أنه يجب كتابة اسم المتدرب او المدرب في كل من خانة الاسم الأول واسم العائلة كما هو مُتبع في نظام رايات.

طريقة دخول بلاك بورد عن طريق الأجهزة الذكية لمتدربي الكلية التقنية

وتجدر الإشارة إلى أن نظام بلاك بورد هو نظام دولي إلكتروني، وذلك للتعليم عن بعد، وهو نظام متبع بالمملكة قبل ظهور وانتشار جائحة كورونا، وقد تزايد الاعتماد عليه خلال الفترة الأخيرة مع انتشار الجائحة، وخو وسيلة للتعلم الإلكتروني البديل للتعليم التقليدي، وأصبحت جميع الجامعات السعودية تعتمد عليه بصورة كاملة، وذلك من خلال فصول تعليمية افتراضية، وهذه الفصول الافتراضية تتيح التواصل بين المتدربين والمدربين بكفاءة عالية،

موعد بدأ وإغلاق التسجيل والتقديم في الكليات التقنية “بلاك بورد” 1443

يبدأ فتح باب التسجيل والتقديم في برامج البكالوريوس يوم الأحد 20 يونيو 2021 الموافق 10 ذو القعدة 1442.

يغلق باب التسجيل في برامج البكالوريوس يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 الموافق 20 ذو القعدة 1443.