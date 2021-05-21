قرض للنساء والأرامل والمطلقات 60 ألف ريال بدون فوائد وكيفية التقديم

يبحث العديد من المواطنين عن تمويلات متعددة وتوفر لهم الكثير من الخدمات لراحة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعمل بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقا باسم بنك التسليف والإدخال في شكل قرض مخصص للنساء والمطلقات والأيتام لإعانتهن علي الحياة ومصاعبها بدون رجل، حيث يتمكن الشخص من الحصول علي مبلغ ليقوم بدفع رسوم التعليم أو شراء سيارة أو عمل مشروع خاص وغيرها من الاحتياجات، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي يصل إلي 60 ألف ريال سعودي بقسط منخفض طول فترة السداد وشروط بدون إجراءات معقدة للحصول عليه.

مميزات بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التسليف من أهم وأفخم البنوك المتواجدة داخل المملكة والذي يخص كافة الفئات، حيث يقدم تمويلات إسلامية متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن لآي مواطن أن يقوم بالتقديم علي الموقع الإلكتروني لدي بنك التسليف، وقد تم انطلاق قرض النساء والأرامل والمطلقات والأيتام لمساعدتهم علي المعيشة ولتلبية احتياجات ضرورية للأسرة، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض متنوعة يناسب جميع الفئات وبأقساط منخفض طول فترة السداد بدون فوائد.

شروك بنك التنمية الاجتماعية

قد وضع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط لإمكانية الحصول علي تمويل النساء، والشروط كالتالي:

أولا يجب أن يكون الجنسية السعودية فقط.

يجب تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.

إحضار صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول مع إرفاق تصريح بيانات وزارة الصحة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنه ولا يزيد عن 55 سنة.

لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1000 ريال سعودي.

طريقة التقديم للحصول علي قرض النساء من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن لآي مواطن بتقديم علي الموقع الإلكتروني الرسمي لدي بنك التسليف للحصول علي قرض الذي يرغب به، فقط تابع الخطوات التالية: