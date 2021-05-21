نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر في المقال التالي

أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية نظام مكافحة التستر للمنشآت والأنشطة التجارية في عام 1425 هجرياً لحث أصحاب النشاطات والمنشآت علي تصحيح أوضاعهم ، وهو النظام الذي تم تحديثه بموجب مرسوم ملكي جديد في العام 1441 هجرياً ، وقد طرحت الوزارة مهلة لأصحاب المنشآت والنشاطات من السعوديين وغير السعوديين لتصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 15 / 1 / 1443 هجرياً ، وذلك حتي لا يتعرضوا لعقوبات اللائحة الخاصة بقانون مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات مالية بخصوص ضريبة الدخل ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم أحكام لائحة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر ، ومصوغات تقديم طلب التصحيح ويمكنكم الإطلاع علي خيارات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. مصوغات تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر يقوم مقدم طلب الإفصاح لتصحيح أوضاع المنشأة أو النشاط بتقديم بعض المتطلبات التالية لوزارة التجارة السعودية : بيانات صاحب النشاط أو السجل التجاري المستهدف.

طريقة وسبل الاتصال الرسمية لصاحب النشاط المستهدف.

كافة بيانات النشاط أو السجل المستهدف تصحيح أوضاعه.

ما يفيد بنوعية النشاط التجاري.

ما يفيد بعدد فروع النشاط ومدة مزاولة النشاط.

ما يفيد بالمتحصلات الخاصة بالنشاط والمراد شمولها بتصحيح الأوضاع.

تصاريح وترخيص مزاولة النشاط المستهدف.

إثبات الاتفاق بين السعودي وغير السعودي في حال اختيار هذا الأسلوب في تصحيح الأوضاع.

بيانات الغير سعودي المنقول ملكية النشاط له في حال اختيار هذا الأسلوب في تصحيح الأوضاع.

كافة ما يتطلبه تصحيح الأوضاع من بيانات تطلبها وزارة التجارة. أساليب وخيارات تصحيح أوضاع المنشآت والسجلات طرحت وزارة التجارة 6 أساليب مختلفة وفق لائحة تصحيح أوضاع المنشآت والسجلات نستعرضها لكم : أسلوب الشراكة : ويقوم علي شراكة السعودي وغير السعودي ضمن ضوابط الوزارة لذلك. أسلوب تسجيل لغير سعودي : ويقوم علي تسجيل المنشأة أو السجل باسم أجنبي. أسلوب التنازل : ويطرح خيارات بيع أو تنازل أو إنهاء النشاط من قبل صاحب النشاط السعودي. استمرار المزاولة : ويقوم علي استمرار السعودي في مزاولة النشاط مع إدخال شريك أجنبي وفق ضوابط وزارة التجارة. أسلوب الإقامة المميزة : ويتمتع به الأجانب الحاصلين علي إقامة مميزة بالمملكة وفق ضوابط الإقامة وضوابط وزارة التجارة. أسلوب الخروج النهائي : وهو أسلوب إنهاء النشاط عن طريق المالك الأجنبي علي أن يقدم تعهد لدي الوزارة في جهات الإعلان بمدة 30 يوم لإتاحة فرصة لأصحاب الحقوق لديه بمطالبته بها قبل المغادرة والإنهاء. وما يرد بخصوص القوانين الختامية ونموذج الإفصاح يمكنكم مراجعته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السعودية. عمر شويل - جدة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر وحددت الوزارة مهلة للتصحيح قبل 15 / 1 / 1443 ه error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.