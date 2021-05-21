المرور يضبط عدداً من المفحطين وسياراتهم في حائل

بلادي – الرياض : تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة حائل من ضبط عدد من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر. ونشرت الإدارة صورًا للسيارات المستخدمة في التفحيط، موضحة أنه سيتم إحالة المخالفين للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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