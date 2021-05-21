رسمياً.. الكشف عن حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

بلادي – الرياض :

كشف اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنه (الخميس) عن الحكم الذي سيُدير نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، إلى أن البولندي سيمون مارتشينياك الذي يُعد حكمًا دوليًا منذ عام 2011 هو من سيقود المباراة.

وتأهل التعاون لنهائي كأس الملك عقب فوزه على نظيره الفتح، بينما تأهل الفيصلي للدور ذاته بعد فوزه على النصر في دور نصف النهائي.