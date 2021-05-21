أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2%

بلادي – الرياض : سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بأكثر من 2%، فقد انخفض خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3% ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولاراً للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعاً 1.31 دولار أي 2.1% عند 62.05 دولاراً.

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