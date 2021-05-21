“الجوازات” توضح ضوابط إسقاط العمالة المنزلية آليًا بـ”خرج ولم يعد”

بلادي – الرياض :
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الخميس)، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بـ “خرج ولم يعد”، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.
وأضافت أنه يتم كذلك إسقاطها من خلال خدمة تواصل عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، وذلك بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.
وتُمكّن خدمة “تواصل” والمتاحة في منصة “أبشر”، جميع المستفيدين من خدمات الجوازات، لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وتعيق إنهاء معاملاتهم.
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