سفارة المملكة لدى واشنطن توضح اشتراطات السفر إلى أمريكا

بلادي – الرياض :

أوضحت سفارة المملكة لدى واشنطن، الاشتراطات التي يجب اتخاذها للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وشددت على ضرورة أن يُقدم الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمُقيمون في أمريكا بصفة قانونية ودائمة والمسافرون إليها من بلد أجنبي، دليلاً على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

ونوهت إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وأيرلندا والبرازيل، وكذلك إيران وجنوب إفريقيا ودول مجموعة الشنغن خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن قائمة تلك الدول قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره، داعيةً مَن يرغب في معرفة المزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الخاص بمركز مكافحة الأمراض الوقائية الأمريكي.