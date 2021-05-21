اختصاصي قلب: ضغط العمل يتسبب بمشاكل صحية بينها الجلطات القلبية

بلادي – الرياض :
أطلق اختصاصي قلب وأوعية دمـوية، تحذيرات من تسبب توتر وضغط العمل وزيادة ساعاته في الإصابة ببعض المشاكل الصحية، التي تصل أحياناً إلى الجلطات القلبية.
وقال الدكتور أحمد أباظة في مداخلة مع برنامج “صباح العربية” على قناة “العربية”، إن التوتر والضغط النفسي يزيدان من ضربات القلب وارتفاع ضغط الـدم ومن ثم نوبات وجلطات قلبية.
وأضاف أن هناك تأثيرات ومشاكل صحية تظهر بشكل فوري وبعيد المدى أيضاً جراء تلك الضغوطات، داعياً إلى اتباع نظام صحي في العمل والغذاء.
ونوه إلى ضرورة أن يحرص مَن يعملون في المنزل على تناول الطعام الصحي، وأخذ راحة خلال ساعات العمل، وممارسة الرياضة والمشي، والابتعاد عن التدخين.
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