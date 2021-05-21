نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران المدني تعلن الحالات التي لا تطبق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين إلى المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت هيئة الطيران المدني الحالات التي تم استثناؤها من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي يتم تطبيقها على القادمين من السفر من خارج المملكة سواء مواطنين أو مقيمين، وذلك مع السماح بعودة حركة السفر للخارج أو استقبال القادمين إلى المملكة، وذلك بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للتغلب على جائحة كورونا المستجد، وسوف نتناول في تلك المقالة الحالات المستثناة من تطبيق الإجراءات الاحترازية عليها.

الطيران المدني تعلن الحالات التي لا تطبق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين

أعلنت الهيئة عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الحالات التي لا تنطبق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة وهذه الحالات:-

* المحصن سواء مواطن سعودي أو مقيم، وهو كل من تظهر حالة محصن في تطبيق توكلنا.

* المحصنين منقسمين إلى ثلاث فئات وهم كالتالي:-

* أكمل جرعات اللقاح أي حصل على الثلاث جرعات.

* من أمضى 14 بعد تلقيه الجرعة الأولي من اللقاح.

* المتعافي من الجائحة لمدة تزيد على 6 أشهر.

* بالنسبة لغير المواطن والمقيم فهو من يكمل 14 يوماً منذ حصوله على كامل جرعات اللقاح المعتمدة داخل المملكة، على أن يقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها وزارة الصحة لأثبات حصوله على اللقاح وعدد الجرعات التي حصل عليها واسم هذا اللقاح.

بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة

أرسلت الهيئة العامة للطيران المدني تعميم إلى جميع شركات الطيران العاملة في المملكة يتضمن هذا التعميم بأن يتم تسجيل بيانات الأفراد المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة وذلك من خلال بوابة تسجيل التطعيم، وذلك من فئات الأفراد غير المواطنين السعوديين والفئات التي تم استثناؤها.

وسوف يسهم هذا الإجراء في تسهيل اجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم منهم كافة الإجراءات الخاصة بالقدوم إلى المملكة، حيث تتعاون وزارات الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة الصحة وشركة علم في تقديم تلك الخدمة حيث يتم ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق توكلنا، لبيان الحالة الصحية لهم قبل أن يتم السماح لهم بالقدوم إلى المملكة.