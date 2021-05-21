نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة مقيم لتسجيل لقاح كورونا Muqeem للقادمين من مواطني دول الخليج وحاملي التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل جائحة كورونا وما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية، صدرت المديرية العامة للجوازات السعودية المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للدخول على بوابة مقيم للتسجيل Muqeem للقادمين المحصنين من كورونا، وكذلك لحاملي التأشيرات الجديدة بجميع أنواعها، وذلك لتيسير إجراءات الدخول وإنهائها بسرعة لتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

بوابة مقيم للتسجيل Muqeem

أكدت الجوازات السعودية ضرورة الدخول على رابط بوابة مقيم ودعت لتسجيل اللقاحات إلكترونياً وخصصت هذا القرار لللمسافرين القادمين من خارج المملكة من:

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها

قرارات المديرية العامة للجوازات السعودية

هذه القرارات التي قامت بها المديرية العامة للجوازات جاءت من أجل تيسير وسهولة التعاون بشكل إلكتروني للقادمين من دول الخليج وأصحاب التأشيرات الجديدة لسهولة الإجراءات في منافذ الوصول، وذلك القرار تماشيا مع ضمان سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة، وأيضاً يأتي ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا الذي انتشرت في العالم أجمع منذ أواخر عام 2019 م، وتقوم جميع الدول باتخاذ إجراءات وقرارات تعمل على منع انتشار الوباء.

خطوات التسجيل في بوابة تسجيل اللقاح (مقيم)

بالدخول على رابط بوابة مقيم الالكتروني تجد أيقونة للتسجيل جديد وأيقونة للتحقق من التسجيل، ولذلك سوف نبدأ بشرح خطوات التسجيل في البوابة جديد:

تضغط على تسجيل جديد

يحولك غلى صفحة بها شروط التسجيل

ثم تعبئة نموذج البيانات الخاصة بالمسجل

وبعد كتابة النموذج التأشير على لست روبرت

ثم الإقرار بصحة البيانات

ثم الضغط على تسجيل

خطوات التحقق من التسجيل في اللقاحات إلكترونيا

كما يتم من أيقونة التحقق من التسجيل الدخول عليها، ويتم الاستعلام بكتابة رقم التسجيل، ثم الضغط على تحقق، أو باختيار بيانات الزائر ومنها يتطلب:

وضع رقم الجواز

وتاريخ الميلاد

ثم الضغط على تحقق

بذلك تعرفنا على كيفية دخول بوابة مقيم الإلكترونية لتسجيل اللقاحات إلكترونية للقادمين من الخارج إلى المملكة العربية السعودية.